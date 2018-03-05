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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
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Sıradaki Haber:Konyaspor'dan ayrılan Özdilek futbolcularla vedalaştı

Futbol
AA
05.03.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde

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İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid'i 1-0 yenen Barcelona, bu sezon 100 gole ulaşarak Avrupa'nın üst düzey futbol ülkelerinde 100'ler kulübüne giren 6. takım oldu.

Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'den Manchester City, Liverpool, İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid ile Portekiz'den Porto, 2017-2018 sezonunda tüm kulvarlarda 100 gol barajına ulaşan takımlar olarak öne çıktı.
Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham, İtalya'nın Lazio ve Fransa'nın Monaco takımları ise 100 gole en çok yaklaşan ekipler olarak göze çarptı.

En golcüsü PSG

Fransa temsilcisi PSG, bu sezon attığı 140 golle Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde en skorer ekip olarak dikkati çekti.
İspanyol teknik adam Unai Emery'nin görev yaptığı PSG, bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 3,25 gol ortalamasına ulaştı.
Uruguaylı Edinson Cavani 32, Brezilyalı Neymar 29 golle bu alanda PSG'ye en fazla katkıyı yaptı.

Manchester City'den 118 gol

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa giden Manchester City, en golcü takımlar sıralamasında PSG'nin ardından ikincilikte yer aldı.
Manchester City, bu sezon 45 maçta 118 gol atma başarısı gösterdi. Guardiola'nın pasa dayalı oyun sistemini başarı şekilde uygulayan Manchester ekibi, maç başına 2,62 gol ortalaması yakaladı.
Arjantinli Sergio Agüero 30, İngiliz Raheem Sterling ise 20 golle Manchester City'nin en fazla katkı sağlayan isimleri oldu.

Real Madrid'den 106, Liverpool ve Porto'dan 105'er gol

Real Madrid 106, Liverpool ve Porto 105'er golle Avrupa'nın üst düzey futbol ülkelerinde 100'ler kulübüne giren diğer takımlar olarak öne çıktı.
Alman Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool ve Portekizli Sergio Conceiçao'nun görev yaptığı Porto, bu sezon 41'er maça çıkarak 2,56 gol ortalaması tutturdu.

Liverpool'da Mısırlı Muhammed Salah 32, Roberto Firmino 22, Porto'da Kamerunlu Vincent Aboubakar 26, Malili Moussa Marega 21 golle en skorer isimler oldu.

Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon ligde bekleneni veremeyen Madrid ekibi ise 106 gole 45 maçta ulaştı.
Portekizli Cristiano Ronaldo'nun 30, Galli Gareth Bale'in 11 kez rakip fileleri havalandırdığı Real Madrid, maç başına 2,35 gol ortalaması elde etti.

Barcelona'dan 100 gol

La Liga'da şampiyonluğun en büyük adayı Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda 100 gole imza attı.
Şu ana kadar 44 karşılaşmaya çıkan Katalan ekibi, maç başına 2,27 gol ortalamasına ulaştı.
Barcelona'da Arjantinli Lionel Messi 32, Uruguaylı Luis Suarez 23 golle takımına katkıda bulundu.

Dört takım 100 gole yaklaştı

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde 4 takım daha 100'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor.
Almanya'dan Bayern Münih 93, İtalya'dan Lazio, İngiltere'den Tottenham ve Fransa'dan Monaco 89'ar golle 100'ler kulübüne girmeye yaklaştı.

Galatasaray'dan 80, Beşiktaş'tan 77 gol

Türk ekipleri arasında 100 gole en çok yaklaşan takımlar Beşiktaş ve Galatasaray oldu.
Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray 80, Beşiktaş 77 gol buldu. Sarı-kırmızılılar, 80 gole 33 müsabakada, siyah-beyazlılar da 77 gole 38 karşılaşmada ulaştı. Galatasaray 2,42, Beşiktaş ise 2,02 gol ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe, çıktığı 35 karşılaşmada 70 gol kaydederek maç başına 2 gol attı. Medipol Başakşehir ise 38 karşılaşmada 66 gol bularak maç başına 1,73 gol ortalama üretti.


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