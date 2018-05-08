Avrupa’da 5 galibiyetle zirvede
2015 yılından bu yana düzenlenen Avrupa arenasının önemli organizasyonlarından olan League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI), tüm dünyadan 14 bölge temsilcisinin katılımıyla 3 Mayıs’ta Berlin’de başladı.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu BAUSuperMassive, ülkemizi temsil ettiği turnuvada, çıktığı 6 maçın 5’ini kazanmayı başararak ön eleme aşamasında grubunu lider olarak tamamladı. Adını bir üst tura yazdırmayı başaran BAUSuperMassive’in MSI yolculuğunda sıradaki rakibi, Vietnam şampiyonu EVOS Esports oldu.
Türkiye’nin de dahil olduğu 14 bölge temsilcisinin katılımıyla Berlin’de gerçekleştirilen Sezon Ortası Turnuvası (MSI), heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu olarak ülkemizi turnuvada temsil etmeye hak kazanan BAUSuperMassive, çıktığı 6 maçın 5’ini kazanarak ön eleme aşaması grubunu lider olarak tamamlamayı başardı. Gösterdiği performansla zorlu bir rakip olacağının sinyallerini veren temsilcimiz, ligdeki başarısını uluslararası arenaya da taşımayı hedefliyor.
MSI tarihinin en hızlı galibiyeti BAUSuperMassive’den!
Türkiye’yi temsil etmek için Berlin'de mücadele eden BAUSuperMassive, ön eleme aşamasında Brezilya'dan KaBuM! e-Sports, Okyanusya'dan Dire Wolves ve Japonya'dan PENTAGRAM takımlarıyla karşılaştı. Maçlarda sergilediği performansla göz dolduran BAUSuperMassive, MSI tarihinde yeni bir ilke imza attı. Temsilcimiz, MSI 2018’in ikinci gününde karşılaştığı Brezilya temsilcisi KaBuM! e-Sports karşısında ikişer ikişer aldığı skorların ardından karşılaşmayı 21-1 bitirerek MSI tarihinin en hızlı biten maçına imza attı.
Sıradaki Rakip: Vietnam temsilcisi EVOS Esports
BAUSuperMassive'in MSI macerasındaki bir sonraki rakibi Vietnam şampiyonu EVOS Esports takımı olacak. Temsilcimiz, final yoluculuğuna devam etmek için 8 Mayıs Salı günü saat 14.00'da ön eleme finallerinde rakibiyle karşılaşacak. 5 maçlık seriye çıkarak zafere ulaşmaya çalışacak olan BAUSuperMassive, seriden galibiyetle ayrılması durumunda MSI gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
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