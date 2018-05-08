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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
08.05.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Avrupa’da 5 galibiyetle zirvede

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Avrupa’da 5 galibiyetle zirvede

2015 yılından bu yana düzenlenen Avrupa arenasının önemli organizasyonlarından olan League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI), tüm dünyadan 14 bölge temsilcisinin katılımıyla 3 Mayıs’ta Berlin’de başladı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu BAUSuperMassive, ülkemizi temsil ettiği turnuvada, çıktığı 6 maçın 5’ini kazanmayı başararak ön eleme aşamasında grubunu lider olarak tamamladı. Adını bir üst tura yazdırmayı başaran BAUSuperMassive’in MSI yolculuğunda sıradaki rakibi, Vietnam şampiyonu EVOS Esports oldu.

Türkiye’nin de dahil olduğu 14 bölge temsilcisinin katılımıyla Berlin’de gerçekleştirilen Sezon Ortası Turnuvası (MSI), heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi şampiyonu olarak ülkemizi turnuvada temsil etmeye hak kazanan BAUSuperMassive, çıktığı 6 maçın 5’ini kazanarak ön eleme aşaması grubunu lider olarak tamamlamayı başardı. Gösterdiği performansla zorlu bir rakip olacağının sinyallerini veren temsilcimiz, ligdeki başarısını uluslararası arenaya da taşımayı hedefliyor.

MSI tarihinin en hızlı galibiyeti BAUSuperMassive’den!

Türkiye’yi temsil etmek için Berlin'de mücadele eden BAUSuperMassive, ön eleme aşamasında Brezilya'dan KaBuM! e-Sports, Okyanusya'dan Dire Wolves ve Japonya'dan PENTAGRAM takımlarıyla karşılaştı. Maçlarda sergilediği performansla göz dolduran BAUSuperMassive, MSI tarihinde yeni bir ilke imza attı. Temsilcimiz, MSI 2018’in ikinci gününde karşılaştığı Brezilya temsilcisi KaBuM! e-Sports karşısında ikişer ikişer aldığı skorların ardından karşılaşmayı 21-1 bitirerek MSI tarihinin en hızlı biten maçına imza attı.

Sıradaki Rakip: Vietnam temsilcisi EVOS Esports

BAUSuperMassive'in MSI macerasındaki bir sonraki rakibi Vietnam şampiyonu EVOS Esports takımı olacak. Temsilcimiz, final yoluculuğuna devam etmek için 8 Mayıs Salı günü saat 14.00'da ön eleme finallerinde rakibiyle karşılaşacak. 5 maçlık seriye çıkarak zafere ulaşmaya çalışacak olan BAUSuperMassive, seriden galibiyetle ayrılması durumunda MSI gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

 

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