Avrupa'da 3. sıradalar! Yenilmezlik serisi...
Fenerbahçe Süper Lig'in 22.hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenmeyi başardı.
Fenerbahçe böylece son 21 resmi maçını kaybetmeden tammalamış oldu. Sarı-lacivertli takım en son 29.09.2017 tarihinde Akhisarspor deplasmanında 1-0 kaybetmişti.
Fenerbahçe böylece Avrupa'nın önemli liglerinde en uzun yenilmezlik serisi yakalayan üçüncü takım konumunda yer aldı. Fenerbahçe'nin önünde Salzburg ve AEK yer alıyor
Salzburg - 25
AEK - 23
Fenerbahçe - 21
Juventus - 17
PAOK - 16
Tottenham - 13
Ajax - 13
Bayern Münih - 13
Marsilya - 11
Benfica - 10 (Ajansspor)
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