Avrupa U19 Şampiyonası'nda rakibimiz İngiltere! iddaa'nın favorisi...
Finlandiya'da düzenlenen Avrupa U19 Şampiyonası'na İngiltere ile başlıyoruz. B Grubu'ndaki diğer rakiplerimiz Fransa ve Ukrayna. Bugünkü maçta iddaa'nın favorisi...
Türkiye U19
- Elit Tur'da, 7'nci grubu Danimarka, Avusturya ve Bosna Hersek önünde lider tamamlayıp Finlandiya vizesi aldık.
- Fortuna Düsseldorf'un genç takımında forma giyen Muhayer Oktay, Elit Tur'da attığımız 5 golün 4'üne imzasını koymuştu.
- Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçeli Oğuz Kağan Güçtekin ve Beşiktaş'ın Leverkusen'den transfer ettiği Güven Yalçın kadroda dikkat çeken diğer isimler.
İngiltere U19
- Geçtiğimiz yılın şampiyonu İngiltere, o turnuvanın gol kralı Ben Brereton'ı bu turnuvaya da getirdi.
- Hem sağ açıkta, hem de hücumun en ilerisinde oynayan Brereton, son 2 sezon Nottm Forest'ta düzenli olarak forma şansı buldu. (53 maç - 8 gol - 7 asist)
Şampiyonanın statüsü nedir?
- 2 grup, 4'erli takımlardan toplam 8 takım turnuvada boy gösterecek.
- Gruplarda ilk 2 sıraya girenler adını bir üst tura yazdıracak.
- Grupta 3'üncü olmak da önemli. Zira 3'üncü olanlar da kendi arasında bir play-off maçı yapacak ve o maçı kazanan adını, diğer 4 takımla birlikte önümüzdeki sene Polonya'da düzenlenecek olan FIFA U20 Dünya Kupası'na yazdıracak.
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