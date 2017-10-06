Avrupa tribününde lider Türkiye! Sürpriz kulüp...

Süper Lig'de geride kalan sezona göre doluluk ortalaması 8 bin 584'ten 12 binin üzerine çıkarken, Türk ekipleri tribün doluluklarında yaşadıkları artış ile Avrupa'da başlarda yer aldı. Tribünlerinde en fazla artış yaşayan ekip 3,08 kat ile Kayserispor oldu. Sarı kırmızılılar 5 bin 524 olan doluluğunu 17 bin 17'ye çıkarttı. Evinde Trabzonspor (39 bin 539), Başakşehir (35 bin 100) ve Beşiktaş (44 bin 718) maçlarına çıkan Fenerbahçe ise yüzde 140'lık değişim oranı ile 2'nci.

Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'yi kapsayan araştırmada ilk iki sıradaki Kayseri ve Fenerbahçe'yi Tottenham izliyor.

İLK 8'DE 6 TÜRK EKİBİ

Galatasaray 21 bin 351'den 39 bin 258'e çıkardığı ortalaması ile 4, Trabzonspor 17 bin 252'den 28 bin 830'a çıkardığı ortalaması ile 5, Antalyaspor 12 bin 180'den 19 bin 003'e çıkardığı ortalaması ile 6. sırada. Bursaspor ise 16 bin 106'dan, 24 bin 62'ye çıkardığı ortalaması ise 8. sırada kendisine yer buldu.

TRİBÜNLER DOLDU KAYSERİ COŞTU

17 binin üzerinde kombine satan Kayserispor, Göztepe maçında 17 bin 813, Antalyaspor maçında 17 bin 103, Bursaspor maçında ise 18 bin 427 taraftara oynadı. Listede 14 puanla üçüncü sırada olan sarı kırmızılılar, evinde oynadığı üç maçı da kazandı. (Sabah)