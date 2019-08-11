Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye beşinci oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriAvrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye beşinci oldu
GeriDiğer Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye beşinci oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
DHA
11.08.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye beşinci oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye beşinci oldu

Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye, Birinci Lig müsabakalarını 245 puanla beşinci sırada tamamladı.

Norveç’in Sandnes kentinde 3 gündür devam eden Avrupa Takımlar Şampiyonası, Birinci Lig mücadeleleri ile noktalandı. Yarışmalar sonunda 40 branşta toplam 302 puana ulaşan Portekiz, 2021 için Süper Lig’e çıkan takım olurken, Belarus 281 puanla ikinci, Norveç 269 puanla üçüncü, Hollanda 259 puanla dördüncü ve Türkiye de 245 puanla beşinci sırayı aldı.

11 takımlı Birinci Lig’de son dört sırada kalan Romanya, Macaristan, Slovakya ve Litvanya, cezalı Rusya ile birlikte ikinci kümeye gerilediler.

Yarışmaların son gününde 4x400 metre erkeklerde Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, İlyas Çanakçı ve Yasmani Copello’dan oluşan milli takım, ilk sırayı elde etti. Ancak ay yıldızlı takımın olduğu ikinci serideki dereceler, skorbordda oluşan problem nedeniyle açıklanamadı. Birinci ilan edilen Türkiye 11 puan aldı, ancak takımın derecesi tespit edilemedi.

ERSU’DAN SALON REKORU

Son gün yarışmalarında sahne alan gülleci Emel Dereli, 18.11 ile bu sezonki en iyi derecesini atarken, ikinciliği elde etti. Salonda yapılan sırık müsabakasında üçüncü olan Ersu Şaşma ise 5.41 atlarken, 5.46’da üç denemesinden sonuç alamadı. Ancak yarışma salonda olduğu için, Ersu 5.40’lık U23 Türkiye salon rekoru derecesine bir santim ekledi.

Kadınlar sırıkta ise Buse Arıkazan, 4.31 ile yarışmayı beşinci bitirirken, kendisine ait 4.40’lık Türkiye rekorunun bir santimetre üzerinde başarılı olamadı.

Üç gün süren yarışmalarda Türk atletler, branşlara bakıldığında 4 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük elde ettiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Terim, İtalya'da oynayan Türk futbolcularla gurur duyuyor
İlk maçında Yusuf Yazıcı çılgınlığı
Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta
Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor