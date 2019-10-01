'Avrupa' silahı Falcao!
Galatasaray, Paris Saint Germain maçı öncesi golcüsü Falcao'nun büyük maç performansına güveniyor.
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu ikinci maçında Galatasaray evinde PSG’yi ağırlayacak.
A grubundaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray,grubun ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Fransız devi Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen temsilcimiz galibiyet için tüm şartları zorlayacak.
Avrupa karnesi göz dolduruyor
Galatasaray’ın PSG karşısında en büyük silahı,Yıldız golcüsü Radamel Falcao olacak. Fransa kariyerinde Monaco formasıyla PSG’ye karşı 1 golü bulunan Kolombiyalı yıldız, bu akşam göstereceği performans ile şeytanın bacağını kırmak istiyor. Büyük maçlarda tecrübesi ve soğukkanlılığı ile takıma güven veren Falcao’nun bu akşam ilk 11’de forma giyecek.
Tecrübeli futbolcu 78 kez çıktığı Avrupa arenasında 55 kez fileleri havalandırırken, 8 asiste imza attı.
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