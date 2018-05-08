Avrupa Şampiyonu VakıfBank'tan kupa şov
Kazandığı dört kupayla basın huzuruna çıkan Vakıfbank Bükreş'te kazandığı son Avrupa Şampiyonluğunun tacını giydi.
Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra Avrupa Şampiyonluğu'nu da kazanarak sezonu dört kupayla kapatan Vakıfbank dün basın huzuruna çıktı. Voleybolu bıraktığını açıklayan kaptan Gözde Kırdar ve 4 aylık hamile olduğu için spora bir yıl ara veren Naz Aydemir Akyol birbirlerine sarılıp mutluluk gözyaşları dökerken bütün takım alkışlarla başarıyı kutladı.
Kulüp Başkanı Osman Demren, 3 yıllık planlama içerisinde Avrupa kupalarında sadece bir maç kaybettiklerini belirterek "Onu da kaybetmesek üst üste 3 Avrupa şampiyonluğu kupamız olacaktı. Başarı ve istikrar için çok çalışıyoruz" dedi.
Antrenör Giovanni Guidetti ise, sezonu dört kupayı da kaldırarak zaferle tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek 10 sezonda 4 Türkiye Ligi, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazanmanın gururunu yaşadığını belirtti.
22 yaşında Vakıfbank takımının değişmez oyuncusu olan Cansu Özbay da "Bana güvenip forma verenlere çok teşekkür ediyorum. Lig finalinde ilk altıda sahaya çıktığımda ayaklarım titrerken hocam 'Sn iyisin ve başarırsın' dedi. Aklıma hep o sözü getirdim ve final serilerinin en iyi pasörü ödülü aldım."dedi
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