Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriAvrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas’ta coşkuyla karşılandı
GeriDiğer Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas’ta coşkuyla karşılandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
DHA
24.04.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda 7’nci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas’ta davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Güreşte 7’nci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül memleketi Sivas’a geldi. Kent girişindeki Bölge Trafik önünde davul zurnalar eşliğinde halaylarla karşılanan Akgül, bu törenin geleneksel hale geldiğini söyleyerek, "Sağ olsunlar hemşehrilerimiz, güreşseverler bizleri yalnız bırakmıyor. Bugün de memleketimize geldik, 7’nci Avrupa şampiyonluğundan sonra. İki hafta geçti, sıcağı sıcağına gelmek istedik. Biz burada yetiştik, doğma büyüme buralıyız. Güreş Eğitim Merkezinden mezun oldum. Şimdi tekrar baba ocağına geldik. Memleketime zaten sürekli gidip geliyorum. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Belediyemize ve valiliğimize ziyaretler olacak. Buraya gelip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü biz bu şampiyonlukların tadını almışız, ülkemize ve memleketimize geldiğimiz zaman bu değeri, bu saygıyı gördüğümüz zaten bizi motive eden şeyler bunlar, bu güzellikler" dedi.

"REHAVETE KAPILMAK YOK"

7’nci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu ve rehavete kapılmayacağını belirten Taha Akgül, "Tekrardan dünya şampiyonası var, hedefim orada tekrar dünya şampiyonu olmak. Çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçti ama rehavete kapılmak yok. Çünkü yeni bir şey kazanmadım. Daha önce 6 defa vardı zaten. Kendi rekorumu geliştirmiş oldum, inşallah bunun devamı için çalışacağım. Grekoremende biliyorsunuz rekor Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’da. Sağ olsun kendisinin de emeği oldu, bu organizasyonun yapılmasında kendisi sürekli ilgilendi. Tokyo’daki sportif performansımız ilerisi için bizim için ışık olacak. İnşallah orası iyi geçerse, diğer olimpiyat niye olmasın. Çünkü 30 yaşında ikinci olimpiyat şampiyonluğu gelirse 33 yaşında diğeri gelmiş olacak. Niye olmasın, ama Tokyo’daki performansımız önemli. Var gücümle oraya çalışıyorum. Tek hedefim orası. Hedef hedef bakıyorum müsabakalara. Tokyo’yu aştıktan sonra inşallah önüme daha rahat bakabilirim" diye konuştu. Şampiyon güreşçiyi karşılamaya gelenler arasında yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da Taha Akgül’ü başarısından dolayı tebrik etti.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

Rekor transfer Pogba'dan şoke eden karar!

Fransa'da bir ilk! Kadın hakem dönemi...

Balotelli'den derbi çılgınlığı