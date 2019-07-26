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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
26.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Avrupa şampiyonu milli takımın yıldızlaşan pasörü

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Avrupa şampiyonu milli takımın yıldızlaşan pasörü

Özge Arslanalp: Ay-yıldızlı formayı giyip galibiyetler kazandıkça daha çok gururlanıyorum.

Avrupa Şampiyonluğunu set vermeden yenilgisiz elde eden Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın pasörü Özge Arslanalp, "Birlik ve beraberliğimizin üst seviyede olması bize şampiyonluğu getirdi." dedi. 

İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör" seçilip, organizasyonun rüya takımında yer alarak "yıldızlaşan" milli voleybolcu Özge Arslanalp, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Organizasyon için iyi hazırlandıklarını ifade eden Özge, set vermeden yenilgisiz şampiyon olmalarının "çok anlamlı" olduğunu vurguladı. 

Ev sahibi İtalya'yı iki maçta da yenerek kupaya uzananan ay-yıldızlı ekipte performansıyla öne çıkan Özge, "Çok iyi kenetlendik ve iyi takım olduk. Bu da bize

şampiyonluğu getirdi. Takım olarak çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Hedefim A Milli Takım

Milli voleybolcu, yaşının küçük olmasına karşın uluslarası turnuvalarda önemli deneyimler kazandığını söyledi. 

Milli formayı giymenin "çok onur verici bir duygu" olduğunu ifade eden Özge, A Milli Takımı hedeflediğini dile getirdi. 

Çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Özge, "2 yıldır milli takım sporcusuyum. Ay-yıldızlı formayı giyip galibiyetler kazandıkça

daha çok gururlanıyorum. Hedefim A Milli Takım." diye konuştu. 

Eğitim spor dengesi 

Voleybolun eğitim hayatını olumsuz etkilemediğini belirten genç sporcu, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Eğitim ve spor hayatımı çok dengeli şekilde yürütebiliyorum. Uzun süre bu şekilde devam ettiği için artık alıştım. Kazandığımız başarılardan ötürü çevremden

de motive edici geri dönüşler alıyorum. Antrenörlerime teşekkür ederim. Herkesi tebrik ederim." 

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