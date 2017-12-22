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Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

Türk boksör Fatih Keleş, yarın Almanya’nın Hamburg kentinde Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak.

İHA
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TÜRK boksör Fatih Keleş, Fransız rakibi Renald Garrio ile tartı programına çıkarken, Alman medyası da organizasyona büyük ilgi gösterdi. Daha önce de Garrio ile karşılaşan Keleş o maçtan berabere ayrılmıştı. Bunun üzerine maçı tekrarlamak isteyen EC Boxing Başkanı Erol Ceylan, “Fatih, büyük yeteneklere sahip bir boksör. Fransız boksörü yeneceğine olan inancım tam. Güçlü rakiple karşılaşarak Dünya şampiyonuluğu öncesi zorlu müsabakalara alışmalı” diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

Keleş’in antrenörü Bülent Başer ise bu defa kazanacaklarını belirterek, “Geçtiğimiz maç yaptığımız hataları düzelttik ve kendimizi zafere hazırladık” dedi.
Fatih Keleş de, daha önce ringe çeşitli olumsuzluklarla çıktığını vurgulayarak, “Bu defa farklı bir Fatih göreceksiniz” diyerek iddiasını ortaya koydu.
EC BOXING Basın Danışmanı Vedat Alyaz da, “Galamızda ayrıca gelecek vadeden sporcumuz Hüseyin Cinkara da yükselme maçına çakacak. Argon Smakici, Danilo Milacic, Adrian Granat, Nuri Seferi gibi geleceğin starları da eldiven giyecek” diye konuştu.

Boks

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