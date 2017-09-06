Avrupa Şampiyonası | Letonya Türkiye basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Letonya Türkiye basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Letonya Türkiye basketbol maçı 7 Eylül Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu’nda oynanan mücadelede Türkiye, Belçika’yı 78-65 mağlup ederken, A Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu Ufuk Sarıca ve Kenan Sipahi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bir karar maçını kazandıklarını söyleyen Sarıca, "Çok mutluyum. Birkaç gündür maçın son bölümleri için tecrübe gerektiğini söylemiştik. Bugün bunu yapabildik. İlk yarı müthiştik. Basit hatalar yapmasak devreye çok daha farklı girebilirdik. Bu seviyede bu hataları yapmamalıyız. Her gün üstüne koyan bir takım var. Rusya ve Sırbistan çok ciddi iki takım. Bu genç kadromuzla yaptıklarımız çok iyi" diye konuştu.

SARICA: "AMACIMIZ GRUBU 3. TAMAMLAMAK"

Takımın yıldız isimleri hakkında konuşan tecrübeli koç, "Furkan Korkmaz’ın Milli Takım’a adapte oldu. Melih Mahmutoğlu iyi katkı yapıyor, Semih Erden çok çabalıyor, Cedi Osman yokken Kenan Sipahi iyi katkı yaptı. Bunlar bizim için kazanım. Grubu ilk 4’te bitirmeyi garantiledik. Şimdi amacımız Letonya’yı yenerek grubu 3. sırada tamamlamak. Değişmeye çalışıyoruz. Bir anda bunu yapmak mümkün değil. Bir jenerasyonda 10 tane isim çıkartamazsınız" diyerek sözlerini noktaladı.

KENAN SİPAHİ: "ÇOK TEHLİKELİ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK"

Milli Takım’ın oyun kurucusu Kenan Sipahi ise plana sadık kaldıklarını söyledi.

Gruptan çıkmak için bu maçı kazanmaları gerektiğinin altını çizen Kenan Sipahi, "Düşüşler yaşadık ancak kazandık. Karşıda çok tehlikeli bir rakip vardı. Belçika belki bir basketbol ülkesi değil ama önemli takımlarda oynayan isimleri var. Taraftarlarımız da desteğiyle maçı kazandık" diye konuştu.