Avrupa Şampiyonası başlıyor! Gözler 12 Dev Adam'da...

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017), bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, C Grubu mücadeleleri Romanya'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul'da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul'da devam edilecek.



GRUPLAR

Türkiye'nin D Grubu'nda Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu: Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya

C Grubu: Hırvatistan, Çekya, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Türkiye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya, Belçika



İLK MAÇLAR



Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar bugün, C ve D gruplarında ise 1 Eylül Cuma günü oynanacak.

Tarihinde 24. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de Rusya ile yapacak.

EuroBasket 2017'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN:

A Grubu (Helsinki):

13.45 Slovenya-Polonya

16.30 İzlanda-Yunanistan

20.00 Fransa-Finlandiya

B Grubu (Tel Aviv):

15.45 Almanya-Ukrayna

18.30 Litvanya-Gürcistan

21.30 İtalya-İsrail

1 Eylül Cuma:

C Grubu (Cluj Napoca):

15.00 Macaristan-Hırvatistan

17.45 İspanya-Karadağ

20.30 Romanya-Çekya

D Grubu (İstanbul):

14.15 Belçika-Büyük Britanya

17.00 Sırbistan-Letonya

21.00 Türkiye-Rusya



Türkiye'nin maç programı



A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:

1 Eylül Cuma:

21.00 Türkiye-Rusya

2 Eylül Cumartesi:

21.00 Büyük Britanya-Türkiye

4 Eylül Pazartesi:

21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı:

21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe:

20.45 Letonya-Türkiye



Turnuva formatı



Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.

İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.