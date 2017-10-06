Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Türkiye adına bir ilk!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, lider girdiği 8. ayak sonunda şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.
Son ayak yarışına lider girecek Castrol Ford Team Türkiye, şampiyon olması halinde bir ilke imza atacak. 7 yarış sonunda 153 puanla lider durumda bulunan ekip, kupayı alması halinde, Türkiye'ye rallide, takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirecek.
Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan ekip, 8 Ekim Pazar günü sona erecek rallide birinci sırayı almak için mücadele edecek.
Şampiyonada 14 ülkeden 44 takım yarışıyor.