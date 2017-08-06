Avrupa Ralli Şampiyonası'na Türk sürücüler damga vurdu

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli şampiyonası'nda 127 puanla lider durumda.
Polonya'nın Rzeszow kentinde düzenlenen ve 214,63 kilometrelik zeminde 11 etap üzerinden yapılan şampiyonanın beşinci etap yarışları sona erdi. Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan milli pilot Murat Bostancı, yarışı 14. sırada tamamladı. Birincilik ise Gemini Clinic Rally takımından Bryan Bouffier'in oldu.
Yarış sırasında tehlikeli kaza
Öte yandan Rzeszow kentinde düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı yarışında çok tehlikeli bir kaza yaşandı. Aracın hakimiyeni kaybeden pilot virajı alamayarak takla attı ve seyircilerin olduğu kısıma doğru savruldu. Kazada şans eseri pilot dahil kimse yaralanmadı.
Castrol Ford Team liderliği bırakmıyor
Gençler 21 önden çekişli araçlar kategorisinde yarışan diğer Türk sporcu Buğra Banaz ise 5'incilik elde etti.
Rzeszow Rallisi sonrasında ilk 5 sıradaki takımların puan durumu
şöyle
1.Castrol Ford Team Türkiye - Türkiye 127
2.Opel Junior
Team - Almanya 83
3.Lotos Rally Team - Polonya78
4.Sports
Racing Technologies - Letonya 62
5.Peugeot Rally Academy - İspanya 51