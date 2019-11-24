Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriAvrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
GeriDiğer Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
DHA
24.11.2019 - 00:01, Son Güncelleme:

Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında elçiler toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçilen Spor Endüstrisi A.Ş., Türkiye'de "Aktif Ol" sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiyi 81 ilde onlarca proje ile tanıştırdı. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili gerekli sunumları ve görüşmeleri yapmak üzere Brüksel'e giden Ozan Karakuş ve Yusuf Ziya Üzüm, fon yöneticileri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komiseri Tibor Navracsics'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya birçok ülkeden spor bakanı, milletvekili ve elçi katıldı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu Spor Elçisi Ozan Karakuş, asıl hedeflerinin 2020 olduğunu ve bunun için hazırladıkları projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak olduğunu ifade etti. Proje koordinatörü Yusuf Ziya Üzüm ise yaptığı sunumda Türkiye'nin ''Aktifol'' (#beactive) sloganı ile sporda Avrupa'nın en aktif ülkesi olmasını amaçladıklarını söyledi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle