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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
11.12.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Avrupa öncesi hayati karşılaşma: Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Avrupa öncesi hayati karşılaşma: Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son mücadelesine çıkmaya hazırlanan Galatasaray, şansını Avrupa Ligi'nde devam ettirebilmek için galibiyet için çaba gösterecek ya da Lokomotiv Moskova'nın mağlubiyetini bekleyecek. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. İşte, Sarı Kırmızılı taraftarların merak ettiği detaylar ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne kalabileceği ihtimaller

Galatasaray, Porto karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur için şansını kaybeden Sarı Kırmızılı temsilcimiz, Portekiz ekibi karşısında alacağı galibiyetle Avrupa arenasında yoluna devam edecek. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Mücadele öncesi bazı bilgiler ve detaylar

GALATASARAY PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu son mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu konuk edecek. 11 Aralık Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HANGİ ŞARTLARDA AVRUPA LİGİ'NE KATILABİLİYOR

Porto karşısında galibiyet alması halinde Avrupa Ligi'ne kesin olarak katılım sağlayabilecek olan Galatasaray, beraberlik alması halinde ise Lokomotiv Moskova'nın mağlubiyeti ya da beraberliğini bekleyecek. 

Galatasaray'ın mağlup olması halinde ise yine gözler Lokomotiv Moskova maçına çevrilecek. Bu maçtan gelecek mağlubiyet haberi ile Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılım sağlayabilecek. Beraberlik durumunda ise ikili averaja bakılacak. Buna göre ise ikili averajda önce olan Galatasaray yine Avrupa Ligi'ne katılmaya hak sağlamış olacak.

Galatasaray as kadrosuyla Şubat'a yakın!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Porto maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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SERGİO CONCEİÇAO: ATEŞLİ BİR ATMOSFERDE MAÇ YAPACAĞIZ

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, turnuvada yeni başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Conceiçao, Portekiz'de oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray'a karşı zor bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Kuralar çekildiğinde, eşit güçte takımlardan oluşan bir grup görüldüğünü dile getiren Conceiçao, "Biz maçlarımızda daha başarılı olduk ve iyi bir pozisyona geldik. Her takımın kendine ait hikayesi var. Portekiz'deki maçta zorlanmıştık. Burada da zor bir maç olacak. Ateşli bir atmosferde maç yapacağız. Bunun zorluklarının farkındayız. Emek olmadan yemek olmaz. Mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için bugünkü mücadelede puana ihtiyacı olmasının, maçı kendileri için zor hale getirdiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa'da devam edebilmesi için Galatasaray'ın puan alması gerekiyor. Bu da maçı bizim için zor hale getiriyor. Hazırlıklıyız. Bu durumun etkisini maç anında göreceğiz. Galatasaray kolektif oynayan, yetenekli futbolcuların olduğu bir takım. Bunun farkında olarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Gruptaki durumlarının önemli bir başarı olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Kulüp tarihinde önemli bir başarı elde ettik.

Eksiklerimiz olmasına rağmen salı günü oynanacak maçı alabilecek kadroya sahibiz. Oynayamayan oyuncular Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayabilir. Portekiz tarihi için grubu 16 puanla kapatmak önemli bir durum fakat Şampiyonlar Ligi'ni nerede bitireceğimizi maç maç düşünüyoruz. Bu kulübün tarihine yakışır bir sonuç elde edeceğiz. Bu köklü kulübün tarihine yeni başarılar yazmak için ben ve takımdaki herkes elinden geleni yapacak." diye konuştu.

TELLES: "MAÇI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Porto'da görev yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, bugünkü karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İstanbul'a birçok eksikle geldiklerini ancak grupta iyi bir pozisyonda olduklarını anlatan Telles, şöyle konuştu:

"Gruptaki durumdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanması ile gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir ambiyansta oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak, istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak. Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum."

PORTO, HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Portekiz ekibi karşılaşma öncesi son idmanını maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.

Portolu futbolcular, basına açık bölümde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

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