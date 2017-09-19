Avrupa liglerindeki Türk futbolcular

SÜPER Lig’de yabancı sınırlamasının daha esnek hale getirilmesinin de etkisiyle son yıllarda yurt dışında görev yapan milli futbolcuların sayısında artış yaşandı. Arda Turan, Emre Çolak, Emre Mor, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Gökdeniz Karadeniz, Ömer Toprak ve Nuri Şahin başta olmak üzere Avrupa’da top koşturan birçok milli futbolcunun yanı sıra sezon öncesi Cengiz Ünder, Semih Kaya, Cenk Gönen, Salih Uçan gibi isimler de Türkiye’den ayrılarak kariyerlerini yurt dışında sürdürme kararı aldı.

İSPANYA’DA 5 FUTBOLCU OLDU

La Liga’da görev yapan milli futbolcuların sayısı, sezon öncesi gerçekleştirilen transferlerle artış gösterdi. Barcelona’da oynayan Arda Turan ve Deportivo La Coruna’da forma giyen Emre Çolak’ın yanına, Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, Villarreal’e giden Enes Ünal ve Malaga’ya imza atan Cenk Gönen’in eklenmesiyle La Liga’da top koşturan milli futbolcuların sayısı 5’e yükseldi.

İspanya takımlarında şu ana kadar en çok şans bulan milli futbolcu Enes Ünal oldu. Enes, takımıyla 5 maçta birer gol ve asistle mücadele etti.

Ligde Emre Çolak, çıktığı tek maçta bir asist yaptı. Emre Mor’un iki kez sahaya çıktığı İspanya’da Arda Turan ve Cenk Gönen bu sezon henüz forma giymedi.





HAKAN VE CENGİZ İTALYA’YA

Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, sezon öncesi İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) yolunu tutan milli futbolcular oldu. Bayer Leverkusen’den Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu ve Medipol Başakşehir’den Roma’ya geçiş yapan Cengiz Ünder, bu sezon Serie A’da forma giyiyor. Hakan Çalhanoğlu, 6 maça çıktığı Milan’da bir gol, 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Cengiz Ünder ise Roma ile 2 maça çıktı. Kariyerinde iki sezon Roma’da forma giyen Salih Uçan ise sezon öncesinde bu kez İsviçre’nin yolunu tutarak Sion’a imza attı. Salih, bu sezon Sion formasıyla 2 maçta oynadı.

N ÇOK BUNDESLIGA’DA

Bundesliga, yıllardır milli futbolcuların en çok görev aldığı ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor. Bundesliga’da bu sezon milli futbolculardan Nuri Şahin ve Ömer Toprak Borussia Dortmund’da, Yunus Mallı Wolfsburg’da, Çağlar Söyüncü de Freiburg’da top koşturuyor.

Bu sezon Borussia Dortmund’un vazgeçilmez isimleri arasına giren Nuri Şahin, 7 maçta birer gol ve asistlik performans sergiledi. Yunus Mallı, Ömer Toprak ve Çağlar Söyüncü, takımlarıyla 4’er maça çıktı.

Öte yandan Almanya, en fazla Türk kökenli futbolcunun yer aldığı ülke olarak da ön plana çıkıyor. Milli oyuncuların yanı sıra Freiburg’da Onur Bulut, Hannover 96’da Kenan Karaman ve Mete Kaan Demir, Bayer Leverkusen’de Ramazan Özcan ve Atakan Akkaynak, Hoffenheim’da Kerem Demirbay, Mainz 05’te Suat Serdar ve Levin Mete Öztunalı, Hertha Berlin’de Sinan Kurt, Stuttgart’ta Berkay Özcan, Schalke 04’te Alper Ademoğlu, Eintracht Frankfurt’ta Şahverdi Çetin, Köln’de Salih Özcan, Leipzig’de Mert Yılmaz, Bundesliga’da forma giyen Türk kökenli isimler olarak göze çarpıyor.

Ayrıca milli formayı giyen diğer isimlerden Kaan Ayhan ve Hamit Altıntop, Almanya’nın ikinci liginde mücadele ediyor. Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf’ta, Hamit Altıntop ise Darmstadt 98’de kariyerlerini sürdürüyor.





EN TECRÜBELİSİ NURİ ŞAHİN

Nuri Şahin, bu sezon Bundesliga’daki en tecrübeli Türk futbolcu olarak öne çıkıyor. İlk kez Ağustos 2005’te 16 yaş ve 335 günlükken Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga’da maça çıkan Nuri, 208 lig maçında 20 gole imza attı.

Milli futbolculardan Ömer Toprak 194, Yunus Mallı da 147 kez Almanya’nın en üst liginde forma giydi.

GÖKDENİZ 9 SEZONDUR RUSYA’DA

Tecrübeli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 9 senedir Rusya Premier Lig’de Rubin Kazan’ın formasını giyiyor. Senelerdir sergilediği performansla takımının vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran eski milli futbolcu Gökdeniz, bu sezon Rubin Kazan’da çıktığı 8 maçta bir gol atıp 5 asist yaptı.

Diğer yandan Spartak Moskova’da mücadele eden Türk asıllı Alman milli futbolcu Serdar Taşçı da takımıyla 5 maçta şans buldu.

ÇEKYA’YA İKİ TRANSFER

Sezon öncesi iki milli futbolcu Çekya’ya transfer oldu. Galatasaray’dan ayrılarak Sparta Prag’a giden Semih, bu sezon yeni takımında 2 kez sahaya çıktı. Yıllarca Almanya’da top koşturan Halil Altıntop ise Slavia Prag ile anlaştı. Halil, şu ana kadar Slavia Prag’da 5 maçta bir gol kaydetti. Öte yandan Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş kategorisinde görev alan Bilal Başacıkoğlu ise Hollanda’da Feyenoord’un formasını terletiyor.

PREMIER LİG’DEKİ TÜRKLER

İngiltere Premier Lig’de Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve Emre Can, takımlarının önemli kozları olarak ön plana çıkıyor. Bu sezon Liverpool’da 7 maça çıkan Emre Can, ikişer gol ve asistlik performans ortaya koydu. Almanya Milli Takımı’nın yıldızı Mesut Özil ise Arsenal’da 4 maça çıktı.