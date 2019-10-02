Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAvrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic
GeriBasketbol Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
02.10.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa Ligi'nin en başarılısı Obradovic

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak Fenerbahçe Beko'nun Sırp çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 25. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan'la elde etti.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı yakalayan Obradovic'in takımı, İstanbul'daki Dörtlü Final'in finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı.
Obradovic, başarılarına Fenerbahçe'nin başında da devam etti. Fenerbahçe'yi üst üste 5 kez Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017'de ise Avrupa'nın zirvesine yerleştirdi.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti.

- Obradovic'e en fazla yaklaşan Messina

Obradovic'e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, en büyük rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 10 oldu. Messina4, CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis ve Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, ikişer defa şampiyonluk yaşadı. Barcelona'nın başantrenörü Svetislav Pesic ile Olympiakos'un çalıştırıcısı David Blatt'a bu kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi. Ligdeki diğer 12 başantrenörün ise kupası bulunmuyor.

- Obradovic'i, Messina, Reneses ve Ergin Ataman izledi

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 25. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı. Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isim ise AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Messina, Alba Berlin Başantrenörü Aito Garcia Reneses ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman oldu.

Messina 18'inci, Reneses 15'inci, Ergin Ataman ise bu kulvarda 14'üncü kez boy gösterecek.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

İsim Takım Yaş Sezon Şampiyonluk
Zeljko Obadovic Fenerbahçe 59 24 9
Ettore Messina AX Armani Exchange Olimpia Milan 60 17 4
Pablo Laso Real Madrid 52 8 2
Dimitris Itoudis CSKA Moskova 49 5 2
Svetislav Pesic Barcelona 70 12 1
David Blatt Olympiakos 60 12 1
Aito Garcia Reneses Alba Berlin 73 14 -
Ergin Ataman Anadolu Efes 53 13 -
Velimir Perasovic Baskonia 54 10 -
Joan Plaza Zenit 56 7 -
Argyris Pedoulakis Panathinaikos 55 6 -
Ioannis Sfairopoulos Maccabi FOX 52 5 -
Dejan Radonjic Bayern Münih 49 5 -
Rimas Kurtinaitis Khimki 59 4 -
Sarunas Jasikevicius Zalgiris 43 4 -
Milan Tomic Kızılyıldız 46 1 -
Zvezdan Mitrovic ASVEL 49 - -
Jaume Ponsarnau Valencia 48 - -

- Ligin en yaşlısı Reneses, en genci Jasikevicius

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör Alman ekibi Alba Berlin'i çalıştıracak Aito Garcia Reneses olacak.

İspanyol ekibinin 73 yaşındaki başantrenörü, 15. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'in 43 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak. Bu kulvarda 5. kez takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını son iki sezonda bir kez Dörtlü Final'e, bir defa da play-off'a taşıma başarısı göstermişti.

Avrupa Ligi'nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise Fransa ekibi ASVEL'den Zvezdan Mitrovic ve İspanyol ekibi Valencia'dan Jaume Ponsarnau olacak. 

Avrupa Liginin en başarılısı Obradovic

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!
Ertuğrul Doğan: Mikel ve Sturridge önümüzdeki yıllarda faydalı olacak
Trabzonspor, Basel'i konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkıyor