Avrupa Ligi'ne iddaa oynayacakların dikkatine!
Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final heyecanından sonra sıra Avrupa Ligi'ne geldi. Bu akşam "Arsenal - Atletico Madrid" ve "Marsilya - Salzburg" maçları nefes kesecek. İşte detaylar...
Arsenal - Atletico Madrid
- Arsenal'de, Pazar günkü West Ham maçında forma giymeyen kaleci Cech, orta sahadan Wilshere ve Mesut Özil hazır duruma geldi, bu akşam oynayabilecekler.
- Atletico Madrid'de Juanfran sakat, Diego Costa'nın durumu maç saati belli olacak.
- Atletico Madrid 6 Avrupa Ligi maçında 15 gol attı, Arsenal ise 12 maçta 29 gol buldu.
Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; "Arsenal evinde coşkulu ve istekli oynuyor. Final için de tek gol yetmez. 1.85'ten 2.5 gol üstü denenir." dedi.
Marsilya - Salzburg
- Marsilya'da savunmadan Sakai'nin durumu belirsiz, kaleci Mandanda sakat.
- Salzburg'ta Samassekou'nun cezası bitti, bu akşam ilk 11'de olacak.
- İki ekip, Konyaspor'un da olduğu I Grubu'nda yer almışlardı. İlk maçı Salzburg 1-0 kazanırken, Marsilya'nın sahasındaki maç 0-0 sona ermişti.
Nesine.com yorumcusu Kerim Can Özdal; "Maç skoru tahminim Marsilya'nın 2-1'lik galibiyeti." dedi.
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