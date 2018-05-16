Avrupa Ligi'nde zafer Atletico Madrid'in
UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid, Marsilya'yı 3-0 yenerek 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonu oldu!
UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Lyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 3-0 kazandı.
Madrid temsilcisi son olarak 2011-12 sezonunda Arda Turan'ın forma giydiği takımda Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek bu kupayı kaldırmıştı. Atletico Madrid'in gollerini Antoine Griezmann (2) ve Gabi kaydetti.
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