Avrupa Ligi ön elemelerinde tam 19 karşılaşma CANLI! Beşiktaş'ın maçı...
Tam 46 maç iddaa bülteninde, bunların 19 tanesi Nesine.com'dan CANLI olarak yayınlanacak! İşte detaylar...
RB Leipzig - Hacken
- Geçtiğimiz sezon, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda, Beşiktaş'ın rakibi olan RB Leipzig'in maçı CANLI yayında.
- Dünya Kupası'nda boy gösteren Emil Forsberg, Timo Werner ve Yussuf Poulsen dinlendirilecek.
- FK Liepaja'yı eleyen Hacken Red Bull Arena'da ne yapacak? Maçın başlama saati 19:30, kaçırmayın!
Maccabi Tel Aviv - Radnicki Nis
- Ferencvaros'u kupa dışına iten Maccabi Tel Aviv, Gzira United'ı zorlanmadan geçen Radnicki Nis'i ağırlıyor.
- 20:00'de başlayacak maç CANLI yayında olacak, kaçırmayın!
B36 Torshavn - Beşiktaş
- Yayın kanunları gereği Beşiktaş'ın Faroe Adaları deplasmanındaki maçı canlı yayında olamayacak.
- 19 maçlık CANLI yayın listesine ulaşmak için buraya tıklayın!
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