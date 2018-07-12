Avrupa Ligi ön eleme maçlarının iddaa bankosu!
Bugün iddaa bülteninde 40 tane Avrupa Ligi ön eleme maçı var. Banko maç mı arıyorsun, işte burada!
Spartak Subotica (Zdrepceva) notları
- Geçtiğimiz yıl, normal sezonu 5'inci sırada bitiren Spartak Subotica, Championship etabında 1 adım daha attı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa vizesi aldı.
- 8 yıl aradan sonra Avrupa arenasına dönen Spartak, Vladimir Gacinovic önderliğinde başarı hedefliyor.
- Savunmayı ön planda tutan Gacinovic'in en değerli parçası ise bir Japon, Noboru Shimura.
- Geçtiğimiz yıl toplamda 23 gol atan ikili, Nemanje Nikolic ve Djordje Ivanovic'i Partizan'a yolladılar, en büyük gol umudu olarak ellerinde, zaman zaman sol açık da oynayan Mile Savkovic kaldı.
Avrupa Ligi ön eleme maçlarının iddaa bankosu Spartak Subotica!
- Spartak Subotica günün bankosu çünkü Coleraine bu deplasmana teknik ekibi olmadan geldi.
- Menajer Oran Kearney ve yardımcısı William Murphy tatilde, Sırbistan deplasmanında takımla birlikte değiller.
- Yarı profesyonel statüdeki Kuzey İrlanda ekibi Coleraine, geçtiğimiz yıl da bu turda Haugesund deplasmanına gitmiş, 7-0 kaybederek evine dönmek zorunda kalmıştı.
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