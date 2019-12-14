Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte UEFA kura çekimi takvimi

2019 2020 UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkarak son 32’ye kaldı. Grup müsabakaları tamamlanırken son 32 turda yer alacak takımlar da netlik kazandı. İşte, Başakşehir'in muhtemel rakipleri ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihi.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye'yi sevince boğdu. Merakla araştırılan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32'ye gelmişti.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

APOEL

Leverkusen

Cluj

Club Brugge

Kopenhag

E.Frankfurt

Getafe

Olympiakos

Shakhtar Donetsk

Sporting

Alkmaar

Wolverhampton

Wolfsburg

Rangers

Ludogorets

SERİ BAŞI OLANLAR

BAŞAKŞEHİR

Ajax

Arsenal

Basel

Benfica

Celtic

Espanyol

Inter

LASK

Malmö

Salzburg

Sevilla

Manchester United

Gent

Braga

Porto