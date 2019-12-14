Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte UEFA kura çekimi takvimi
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Mönchengladbach'i deplasmanda yenen temsilimiz Medipol Başakşehir, son 32 tura adını yazdırarak grubunu lider tamamladı. Başakşehir'in gruptan çıkmasıyla taraftarların gözü UEFA kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler? İşte, UEFA kura çekimi takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
2019 2020 UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkarak son 32’ye kaldı. Grup müsabakaları tamamlanırken son 32 turda yer alacak takımlar da netlik kazandı. İşte, Başakşehir'in muhtemel rakipleri ve Avrupa Ligi kura çekimi tarihi.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Medipol Başakşehir de grup aşamalarından çıkmayı başaran tek Türk takım olarak Türkiye'yi sevince boğdu. Merakla araştırılan son 32 turu kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bu turda İlk maçlar 20 Şubat 2020, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nden ise Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax son 32'ye gelmişti.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
APOEL
Leverkusen
Cluj
Club Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Olympiakos
Shakhtar Donetsk
Sporting
Alkmaar
Wolverhampton
Wolfsburg
Rangers
Ludogorets
SERİ BAŞI OLANLAR
BAŞAKŞEHİR
Ajax
Arsenal
Basel
Benfica
Celtic
Espanyol
Inter
LASK
Malmö
Salzburg
Sevilla
Manchester United
Gent
Braga
Porto
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