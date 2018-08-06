Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nordsjælland - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise Burnley'i elemesi durumunda Olympiakos - Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar turu geçmesi durumunda rakibi, Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.
Başakşehir ise İngiliz ekibi Burnley ile mücadele verecek. Başakşehir'in Burnley'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Olympiakos - Luzern eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos’ta yapılacak.
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