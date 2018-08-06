Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriSpor Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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Spor Arena
06.08.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Beşiktaş, LASK Linz'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nordsjælland - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise Burnley'i elemesi durumunda Olympiakos - Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar turu geçmesi durumunda rakibi, Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.

Başakşehir ise İngiliz ekibi Burnley ile mücadele verecek. Başakşehir'in Burnley'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Olympiakos - Luzern eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos’ta yapılacak.

 

Fulham'a transfer olan Fabri, gözyaşları içinde veda etti

Fabri gözyaşları içinde veda ettiBeşiktaş'tan Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci Fabricio Ramirez, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Siyah-beyazlı takımın akşam idmanına gelerek eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Fabricio, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş'ta unutulmaz 2 yıl geçirdiğini söyleyen İspanyol file bekçisi, "Burada 2 mükemmel yıl geçirdim. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem." dedi.
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