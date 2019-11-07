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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.11.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Avrupa Ligi Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

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Avrupa Ligi Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam Trabzonspor Rusya ekibi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Maça dakikalar kala, Krasnodar Trabzonspor mücadelesi saat ve kanal bilgileri futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Krasnodar Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?

Trabzonspor ile Krasnodar, C Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Krasnodar Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede bordo mavililer 3 puan almak için forma giyecek. Maça kısa süre kala, "Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. İşte, Krasnodar Trabzonspor Avrupa Ligi maçına dair bilgiler.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Krasnodar, maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1'den yayınlanacak.

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

BORDO MAVİLİLER HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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