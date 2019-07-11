Avrupa Ligi elemelere CANLI yayınla sadece Misli.com'da! Günün iddaa bankosu ise...
UEFA Avrupa Ligi heyecanı eleme maçlarıyla başladı. CANLI YAYIN sadece Misli.com'da! İşte günün öne çıkan iddaa tercihi...
STJARNAN - LEVADIA TALLINN
- İzlanda temsilcisi Stjarnan'ın da, Estonya takımı Levadia Tallinn'in de ligleri devam ediyor...
- Stjarnan, geçen sezon yine bu turda, bir başka Estonya ekibi Nomme Kalju'yu Stjörnuvöllur'da 3-0 yenmeyi başarmıştı.
- Son iki sezondur İrlanda'dan takımlarla eleme turunda karşı karşıya gelen Levadia Tallinn ise, 4 maçtan hiç galibiyet çıkartamadı.
- Estonya sınırları içinde başarılı ve savunmaları iyi gözüküyor ama sınırı aşıp da Avrupa'ya açılınca pek de güven vermediklerinin altını çizelim...
MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİNE GÜVENİYOR!
334 koduyla iddaa bülteninde yer alan maç CANLI yayınla sadece Misli.com'da olacak!
Üyelerin %49 gibi ciddi bir kesimi, Stjarnan galibiyetini kuponlarına eklemiş durumda... 1,65'ten açılan bu tercih 1,60'a geriledi ve bültenin de en güvenilen tercihleri arasında yerini aldı.
"2.5 ÜST - 1,60" da bu maçın özelinde üyelerin güveni açısından öne çıkan bir diğer tercih olarak göze çarpıyor.
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