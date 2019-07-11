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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.07.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Avrupa Ligi elemelere CANLI yayınla sadece Misli.com'da! Günün iddaa bankosu ise...

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Avrupa Ligi elemelere CANLI yayınla sadece Misli.com'da! Günün iddaa bankosu ise...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı eleme maçlarıyla başladı. CANLI YAYIN sadece Misli.com'da! İşte günün öne çıkan iddaa tercihi...

STJARNAN - LEVADIA TALLINN

- İzlanda temsilcisi Stjarnan'ın da, Estonya takımı Levadia Tallinn'in de ligleri devam ediyor...

- Stjarnan, geçen sezon yine bu turda, bir başka Estonya ekibi Nomme Kalju'yu Stjörnuvöllur'da 3-0 yenmeyi başarmıştı.

- Son iki sezondur İrlanda'dan takımlarla eleme turunda karşı karşıya gelen Levadia Tallinn ise, 4 maçtan hiç galibiyet çıkartamadı.

- Estonya sınırları içinde başarılı ve savunmaları iyi gözüküyor ama sınırı aşıp da Avrupa'ya açılınca pek de güven vermediklerinin altını çizelim...

Avrupa Ligi elemelere CANLI yayınla sadece Misli.comda Günün iddaa bankosu ise...

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİNE GÜVENİYOR!

334 koduyla iddaa bülteninde yer alan maç CANLI yayınla sadece Misli.com'da olacak!

Üyelerin %49 gibi ciddi bir kesimi, Stjarnan galibiyetini kuponlarına eklemiş durumda... 1,65'ten açılan bu tercih 1,60'a geriledi ve bültenin de en güvenilen tercihleri arasında yerini aldı.

"2.5 ÜST - 1,60" da bu maçın özelinde üyelerin güveni açısından öne çıkan bir diğer tercih olarak göze çarpıyor.

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