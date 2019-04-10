Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı için heyecan başlıyor. Futbolseverler de Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının ne zaman yapılacağını ve maç programını araştırıyor. Peki, Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman? İşte, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının programı...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri 18 Nisan Perşembe günü yapılacak. Turnuvada ilk maçların programı şöyle:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Napoli (İtalya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)
22.00 Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)
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