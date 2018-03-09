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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol "Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var"
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Sıradaki Haber:Çaykur Rizespor'da hedef üç puan!

Futbol
aa-spor
09.03.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

"Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var"

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"Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var"

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı, rakipleri karşısında deplasman fobilerini kırarak Avrupa kupaları hedefine yürümek istediklerini söyledi.

Veysel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarında oynamayı hak eden bir kulüp olduklarını belirterek, "Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. Deplasman fobimizi kırarsak, hedeflediğimiz yere gideriz. Hazırlıklarımız oldukça iyi geçti. İnşallah deplasmanda iyi bir sonuç alarak şehrimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ve geçen hafta sahalarında Osmanlıspor karşısında berabere kalarak beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını vurgulayan Veysel, şöyle devam etti:
"Puan kaybını inşallah bu hafta telafi ederiz. Demir Grup Sivasspor şu anda çok formda. Biz de üst sıraları hedefliyoruz. Bu maç bizim için önemli. Kazandığımız takdirde hedeflediğimiz sıralara biraz daha yaklaşacağız. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da kapanmayı sevmiyor ve disiplinli oynuyor. İnşallah sonuç lehimize biter."

"YABANCI SINIRLAMASI GETİRİLMELİ"

Veysel Sarı, Süper Lig'e yabancı sınırlandırılması getirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Takımların çok fazla yabancı oyuncuyla sahaya çıktığını ve bunun sadece Kasımpaşa'da olmadığını aktaran Veysel, "Takımlar 8-10 yabancı futbolcuyla oynuyor. Bu, Türk oyuncuların önünü kapatıyor. Bence yabancı sınırlaması getirilmeli. Ligimizde daha kaliteli yabancı oyuncular olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli oyuncu, kulüplerin aldığı yabancı futbolcuları oynatamaması sebebiyle sözleşmelerini feshettiğini, bununda maddi açıdan sorunlar oluşturduğunu aktardı.

"FUTBOLA YENİ BAŞLAMIŞ BİR VEYSEL'İ STOPERDE OYNATIRDIM"

Deneyimli futbolcu, birden fazla pozisyonda aynı şekilde oynayabildiğini belirterek, kendisini en çok stoperde rahat hissettiğini ifade etti.
Sahada takımı için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatan Veysel, "Benim gibi joker diye tabir edilen futbolcular ligde çok fazla yok. Uzun bir süre sol ve sağ bek oynadım. Kendi açımdan her şey çok güzel gidiyor. Her pozisyona aynı şekilde konsantre olarak çıkıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Kendisini çok formda hissettiğini söyleyen Veysel, şunları aktardı:
"Geçen sene stoperde çok istikrarlı bir sezon geçirdim. Ülkemizde stoper yokluğunda ben çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de kulübüm adına çok iyi bir dönem geçti. Eğer ben teknik direktör olsaydım futbola yeni başlamış bir Veysel'i stoper oynatırdım."

"MİLLİ TAKIMA ALINMAYINCA İÇİMDE BURUKLUK OLDU"

Veysel Sarı, yeniden A Milli Takım'da görev almayı beklediğini söyledi.
Geçen sezon stoperde çok iyi bir dönem geçirdiğini ve o süreçte milli takıma çağrılmayı beklediğini belirten Veysel, şöyle konuştu:
"Milli takıma alınmayınca içimde burukluk oldu. Geçen sene milli takıma gitmeyi çok bekliyordum. Çünkü hem performansım çok iyiydi hem de kendimi iyi hissediyordum ama çağrılmadım, bu hocamızın kararıydı. Umarım önümüzdeki dönemde milli takıma çağrılırım çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Oynadığım pozisyonda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sefer milli takım hocalarımız çağırır."

"KEMAL HOCAYLA ÖZDEŞLEŞTİK"

Veysel Sarı, oyuncuların teknik direktör Kemal Özdeş ile ağabey-kardeş ilişkisinin bulunduğunu söyledi.
Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından istifa kararı alan, ardından yönetim tarafından yeniden göreve getirilen Kemal Özdeş'in dönüşünün kendileri açısında çok iyi olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin Kemal Özdeş'i, teknik direktörlerinin de oyuncuları çok iyi tanıdığını anlatan Veysel, şöyle kaydetti:
"Biz Kemal hocamızla soyadı gibi özdeşleşmişiz. Onun oynattığı bir sistem var. Hepimiz o sistemi uyguluyoruz. Maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmayan bir takımız. Çünkü bu karakteri o bize yansıttı, biz de bunu sahada uyguluyoruz. Bizim açımızdan çok iyi oldu."
Tecrübeli oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplamda 22 kez lacivert-beyazlı formayı giyerken, savunmanın her pozisyonunda görev aldı ve takımına 2 golle katkıda bulundu.

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