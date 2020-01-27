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Basketbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 22:25,Son Güncelleme:/

Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak

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Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda, hayatını kaybeden basketbolcular Kobe Bryant ve Robert Archibald için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Avrupa Ligi'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, yaşamını yitiren basketbolcular ABD'li Kobe Bryant ve İskoç Robert Archibald'ın bu haftaki THY Avrupa Ligi 22. hafta maçları ile ULEB Avrupa Kupası son 16 turu 4. hafta karşılaşmaları öncesi yapılacak bir dakikalık saygı duruşuyla anılacağı belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile efsane haline gelen Kobe Bryant, dün ABD'de gerçekleşen helikopter kazasında, NBA'de Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Orlando Magic, Toronto Raptors ve İspanya'da Joventut Badalona, Unicaja Malaga gibi takımlarda oynayan Robert Archibald ise 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybetmişti.

Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak

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