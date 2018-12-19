Avrupa kıtasına Türk seyirci damgası!

54 ülkede düzenlenen maçlarda 40 salonda 824 oyuncunun katılımıyla 57 maç oynanırken, maçlar 151 bölgede 55 yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Yapılan paylaşımlar sayesinde dijital medya üzerinden 285 milyon kişiye ulaşılırken 580 milyon etkileşim elde edildi. FIBA tarafından Dünya Kupası için özel hazırlanan uygulama ise 200 binin üzerinde kişi tarafından indirildi.

FIBA, Dijital ve Sosyal Medya Üzerindeki Başarısını Sürdürüyor

Bugüne kadar 200 binden fazla indirilen ve Çince, İngilizce, Fransızca, Yunanca, Japonca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde kullanılabilen FIBA Basketbol Dünya Kupası uygulaması 13 pazarda birinci spor uygulaması oldu: Angola, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, İzlanda, Letonya, Lübnan, Litvanya, Filipinler, Katar, Senegal, Uruguay ve Turks ve Caicos Adaları. Uygulamanın kullanımı sayesinde bu pencerede, Dünya Kupası Elemeleri'nin Kasım 2017'de başlamasından bu yana tek bir pencerede bugüne kadar elde edilen en yüksek miktar olan 91 milyon video görüntülenme oranına ulaşıldı.

Sosyal medyada ise üçüncü (Haziran-Temmuz) ve dördüncü (Eylül) pencerelere benzer şekilde, bir milyon takipçi daha Facebook, Instagram, Twitter ve Weibo'da @FIBAWC hesaplarını takip etti. Beşinci pencere boyunca, Weibo'da 1 milyon takipçi barajı aşıldı.

Avrupa Kıtasında Türk Seyirciler İlk Sırada

Ayrıca, kendi takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar salonları doldurmaya devam ettiler. En yüksek sayılara Asya kıtasında ulaşılırken, Filipinlerin kendi evinde oynadığı iki maçında da salonda 14 bin 700’ün üzerinde basketbolsever vardı. Çin’in Hong Kong ile oynadığı müsabayakı 11 bin seyirci takip ederken, biletlerin yüzde 71'inin satıldığı Amerika kıtasında ise, Filipinler gibi Uruguay ve Arjantin de oynanan maçlarda katılım ortalama 10 bin oldu. Avrupa kıtasında ise salonlarda yüzde 70'in üzerinde bir doluluk oranı varken en büyük kalabalık, Türkiye'nin İspanya'yı yendiği maçta Ankara Arena'yı dolduran 9.482 seyirci ile oluştu.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde Son Pencere Şubat’ta

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde altıncı ve son beşinci penceredeki maçlar 21-25 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Dünya Kupası’na katılmayı beşinci pencerede garantileyen ve şu anda I Grubu’nda 17 puanla İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, 22 Şubat’ta Slovenya’yı ağırlayak ve 25 Şubat’ta deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

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