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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
19.12.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Avrupa kıtasına Türk seyirci damgası!

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Avrupa kıtasına Türk seyirci damgası!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin beşinci penceresinin sonrasında; gerçekleşen müsabakalara katılımlar ile dijital medyada yakalanan rekor başarıları rakamlarla anlatan bir haber yayınladı.

54 ülkede düzenlenen maçlarda 40 salonda 824 oyuncunun katılımıyla 57 maç oynanırken, maçlar 151 bölgede 55 yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Yapılan paylaşımlar sayesinde dijital medya üzerinden 285 milyon kişiye ulaşılırken 580 milyon etkileşim elde edildi. FIBA tarafından Dünya Kupası için özel hazırlanan uygulama ise 200 binin üzerinde kişi tarafından indirildi.

FIBA, Dijital ve Sosyal Medya Üzerindeki Başarısını Sürdürüyor

Bugüne kadar 200 binden fazla indirilen ve Çince, İngilizce, Fransızca, Yunanca, Japonca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde kullanılabilen FIBA Basketbol Dünya Kupası uygulaması 13 pazarda birinci spor uygulaması oldu: Angola, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, İzlanda, Letonya, Lübnan, Litvanya, Filipinler, Katar, Senegal, Uruguay ve Turks ve Caicos Adaları. Uygulamanın kullanımı sayesinde bu pencerede, Dünya Kupası Elemeleri'nin Kasım 2017'de başlamasından bu yana tek bir pencerede bugüne kadar elde edilen en yüksek miktar olan 91 milyon video görüntülenme oranına ulaşıldı.

Sosyal medyada ise üçüncü (Haziran-Temmuz) ve dördüncü (Eylül) pencerelere benzer şekilde, bir milyon takipçi daha Facebook, Instagram, Twitter ve Weibo'da @FIBAWC hesaplarını takip etti. Beşinci pencere boyunca, Weibo'da 1 milyon takipçi barajı aşıldı.

Avrupa Kıtasında Türk Seyirciler İlk Sırada

Ayrıca, kendi takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar salonları doldurmaya devam ettiler. En yüksek sayılara Asya kıtasında ulaşılırken, Filipinlerin kendi evinde oynadığı iki maçında da salonda 14 bin 700’ün üzerinde basketbolsever vardı. Çin’in Hong Kong ile oynadığı müsabayakı 11 bin seyirci takip ederken, biletlerin yüzde 71'inin satıldığı Amerika kıtasında ise, Filipinler gibi Uruguay ve Arjantin de oynanan maçlarda katılım ortalama 10 bin oldu. Avrupa kıtasında ise salonlarda yüzde 70'in üzerinde bir doluluk oranı varken en büyük kalabalık, Türkiye'nin İspanya'yı yendiği maçta Ankara Arena'yı dolduran 9.482 seyirci ile oluştu.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde Son Pencere Şubat’ta

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde altıncı ve son beşinci penceredeki maçlar 21-25 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Dünya Kupası’na katılmayı beşinci pencerede garantileyen ve şu anda I Grubu’nda 17 puanla İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, 22 Şubat’ta Slovenya’yı ağırlayak ve 25 Şubat’ta deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

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