Avrupa judo şampiyonu Bahçeşehir Kolejinden
Bahçeşehir Koleji Iğdır Kampüsü 10. sınıf öğrencisi Özlem Yıldız, Berlin’de düzenlenen Avrupa Kupası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. 9 yaşında judo sporuna başlayan Özlem Yıldız, başarılı spor kariyeriyle gelecek vadediyor.
Başarılı bir öğrenci ve sporcu olan Özlem Yıldız, 9 yaşından bu yana judo sporunda gittikçe yükselen başarı grafiğiyle dikkat çekiyor. 44 kg’da Minikler Türkiye Şampiyonu olan Yıldız, ilk şampiyonluğunun ardından 4 kez daha Türkiye Şampiyonu olarak madalya kazandı. 2018 yılında Türkiye ve Balkan Şampiyonu olan Yıldız, 2019 yılında Türkiye elemelerinde 1. olarak Avrupa kupalarında yarışmaya hak kazandı. Berlin’de düzenlenen Avrupa kupasında Avrupa Şampiyonu unvanı alan Özlem Yıldız, bu müsabakanın 1 hafta ardından Romanya’da katıldığı kupada da şampiyonluk unvanını elde etti.
Başta antrenörü Serkan Esenboğa olmak üzere Bahçeşehir Kolejindeki öğretmenlerine ve ailesine destekleri için teşekkür eden Özlem Yıldız’ın bundan sonraki hedefi, Avrupa Gençlik Oyunları ve Eylül ayında Kazakistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda 1. olmak.
19 Mayıs Kutlamasında Bahçeşehir Koleji Yönetiminden Tebrik
Bahçeşehir Kolejinin Türkiye geneli kampüslerinden 2500 öğrencisi 17 Mayıs’ta Samsun’da buluşarak Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını kutladı. Özlem Yıldız da Iğdır’dan Samsun’a gelerek kutlamalara katıldı. Samsun’da 2500 öğrenciyle düzenlenen fener alayının ardından Bahçeşehir Koleji Samsun 19 Mayıs Kampüsü’nde konser düzenlendi. Programın açılışında konuşma yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kolejinin çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencileriyle birlikte Avrupa Şampiyonu Özlem Yıldız’ı da sahneye davet ederek tebrik etti. Özlem Yıldız’a başarısıyla hem okuluna hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Yücel, üniversite eğitiminin sonuna kadar Yıldız’a Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarında %100 eğitim bursu sözü verdi ve başarılarının devamını diledi.
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da Iğdır Kampüsü öğrencisi Özlem Yıldız’ı kutladı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in Yıldız’ın Dünya Şampiyonluğu hedefi için başarı dileklerini ve duyduğu gururu ileten Dağ; ülkemizi spor alanında başarıyla temsil eden genç sporcunun kendi öğrencileri olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Sporcuların eğitim yaşamlarında desteklenmelerinin önemine değinen Dağ, başarılı bir sporcu olmakla başarılı bir öğrenci olmak arasında tercih yapmak durumunda kalmamaları gerektiğini, akademik süreçlerle antrenman süreçlerinin dengelenerek her iki konuda da başarının yakalanabileceğini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle