Avrupa Galatasaray Federasyonu yeni yönetimini seçti

Avrupa ülkelerindeki Galatasaray derneklerinin çatı kuruluşu olan Avrupa Galatasaray Dernekleri Federasyonu hafta sonu Almanya’da düzenledikleri genel kurulla yeni yönetimini belirledi. Eski yönetimin aklandığı Galatasaray Plettenberg Derneği’nde yapılan seçimle yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: GS Kongre üyesi Yakup Peker (Köln Derneği)

Asbaşkanlar: Sezai Parlak (Ukrayna Derneği) ve Yaşar Coşkun (Plettenberg Derneği),

Genel Sekreter: Ali Rıza Koska (Romanya Derneği )

Sayman: Serdar Oğuz (Düsseldorf Derneği)

Yönetim Kurulu üyeleri: Ali Tercan (Schwäbisch Hall Derneği) ve Can Sarıer (Augsburg Derneği)

Denetleme Kurulu: Ümit Gülmezler, Mustafa Gürsoy

Disiplin Kurulu: Coşar Coşkun, Eray Yılmaz

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Galatasaray Avrupa Federasyon Başkanlığı’na seçilen Galatasaray Kongre Üyesi Yakup Peker, yaptığı konuşmada “Amacımız Avrupadaki Galatasaray sevgisini potansiyel güç olarak Galatasarayımıza kazandırmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi başta Tekerlekli Basketbol takımımız olmak üzere, profesyonel takımlarımıza ve alt yapı takımlarımıza Avrupa’da verdiğimiz destek devam edecek. Yüreği sarı kırmızı sevdayla atan ve tüm Galatasaraylılara ve derneklerimize kapımız açık. Yaşasın Galatasaray’ı karşılıksız ve menfaatsiz sevenler” dedi.

Federasyona üye olan tüm dernek üyeleri, ekim ayında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hep birlikte gitme kararı aldı.