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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
16.04.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

Avrupa fatihi DAÇKA içeride yıkıldı

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Avrupa fatihi DAÇKA içeride yıkıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında Darüşşafaka'yı 77-75 yendi.

Bu sonuçla, mavi-beyazlılar 8. galibiyetini alırken, yeşil-siyahlılar ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Walker'ın arka arkaya bulduğu basketlerle 12-0'lık seri yakalayarak başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 6. dakikayı 15-4 önde geçti. Hücumda tempoyu artırmakta zorlanan Darüşşafaka, ilk çeyreği 22-12 geride tamamladı. Darüşşafaka, ikinci periyoda tempolu başlarken Johnson'ın boyalı alanda bulduğu basketle 15. dakikada farkı 5 sayıya (26-21) indirerek molaya gitti. Konuk ekip, molanın ardından hücumda üst üste top kayıpları yapan mavi-beyazlılar karşısında 17. dakikada farkı 1'e düşürdü: 29-28. İlk yarının bitimine 1 dakika kala eşitliği (33-33) sağlayan yeşil-siyahlılar, Cummings'in orta mesafe basketiyle Demir İnşaat Büyükçekmece önünde soyunma odasına 35-33 üstün girdi.

İkinci yarıya pota altında Eric'in peş peşe bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka, mavi-beyazlılar karşısında 25. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) kadar çıkardı. Mavi-beyazlılar, çeyreğin son bölümünde hücumda etkili bir performans gösteren Simpson'ın sayılarıyla farkı 29. dakikada ikiye indirdi: 49-51. Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın son saniye basketiyle final periyoduna 55-53 önde gitti.

Dördüncü periyoda taraftarının da desteğini arkasına alarak giren Demir İnşaat Büyükçekmece, Walker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 33. dakikada skoru 63-57'ye getirdi. Savunmada sertliği artıran yeşil-siyahlılar, Wilbekin, Sant-Roos ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla 37. dakika biterken 68-67 öne geçti. İki takım da faul hakkını doldurduğu için son anlar karşılıklı serbest atışlarla geçildi. Mavi-beyazlılar, Walker'ın kaydettiği serbest atışlarla son 19 saniyeye 75-72 öne girdi. Üstünlüğünü koruyan Demir İnşaat Büyükçekmece, maçı 77-75 kazandı.

Öte yandan, Demir İnşaat Büyükçekmeceli oyuncular maç öncesindeki ısınma bölümüne "Şampiyon Büyükçekmece'ye hoş geldin" pankartıyla çıktı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Kerem Baki

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 25, Wright 13, Stojanovski 10, İlkan Karaman 4, Kairys 6, Burak Can Yıldızlı, Merthan Mutlu 1, Simpson 14, Robinson 4, Oğulcan Baykan

Darüşşafaka: Wilbekin 22, Sant-Roos 5, Okben Ulubay, Johnson 15, Eric 8, Muhammed Baygül 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Kidd 6, Cummings 6, Kartal Özmızrak 5, Emircan Koşut

1. Periyot: 22-12

Devre: 33-35

3. Periyot: 55-53

Beş faulle çıkan: 38.25 İlkan Karaman (Demir İnşaat Büyükçekmece)

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