Avrupa fatihi Başakşehir, formsuz Konyaspor'u ağırlıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR

UEFA Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi Mönchengladbach’ı devirip bir üst tura çıkan Başakşehir, ligde zor dönemden geçen Aykut Kocaman'ın Konyaspor’unu ağırlıyor.

Son 7 lig maçında galibiyeti olmayan Konyaspor için durumlar oldukça kötü gidiyor (2B - 5M).

Zirveyi yakından takip etmek isteyen Boz Baykuşlar, geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında kaybettiği puanın telafisi peşinde.

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- Konyaspor’u konuk ettiği 8 maçı da kaybetmeyen Başakşehir, bu maçlarda 2 gol yedi ve 17 gol attı (6G - 2B).

- Konyaspor’un son 10 maçından 2’si 2.5 ALT bitti.

- Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son 2 lig maçında 1'er gol attı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Tek Maç seçeneğiyle iddaa oynanabilen mücadelede, üyeler maç öncesi bahislerde %67 oynanma oranıyla ev sahibi Başakşehir’in mücadeleden galip ayrılacağını öngörüyor.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Misli.com’dan Canlı Bahis oynayabileceğiniz karşılaşmanın popüler oyunları ise “Sıradaki golü kim atar?” ve “ Ev sahibi toplam gol” / “Deplasman toplam gol” oyunları olarak göze çarpıyor.

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Geçtiğimiz hafta Denizli’de 2 puan bırakan Başakşehir, emin adımlarla zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle savunma performansı açısından ligin en başarılı ekiplerinin başında geldikleri aşikar.

Konyaspor ise gol yollarında problemler yaşamaya devam ediyor. Geçen hafta Gaziantep FK ile evlerinde yenişemediler. Bu maçta da skor bulma şanslarını pek yüksek görmüyorum.

Başakşehir’in kazanmasını öngörsem de daha iyi orandan "MS1 + 1.5 ÜST" tercihini önereceğim.

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