Avrupa devleri o yıldızın peşinde!
Sarı-kırmızılı kulüpte kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu Fransa’dan Marsilya ve Monaco, Almanya’dan Dortmund, İspanya’dan da Sevilla kulüpleri yakın takibe aldı.
Son haftalardaki etkisiz performansına rağmen hocasının vazgeçmediği Henry Onyekuru, dünkü Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı ve 2 gol attı.
Bonservisi Everton'da olan Onyekuru'nun performansı Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Fransa'dan Marsilya ve Monaco, Almanya'dan Dortmund ve İspanya'dan Sevilla, G.Saray'ın maçlarına özel scoutlar gönderdi.
Nijeryalı yıldız ayrıca ülkesinin milli takımında oynamaya başladı ve İngiltere'de çalışma izni sorunu kalmadı.
İngiliz basını, Everton'ın birçok talibi olan Onyekuru'yu 20 milyon Euro'ya satmayı hedeflediğini yazdı.
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