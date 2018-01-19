Avrupa derbisi Fenerbahçe Doğuş'un

Fenerbahçe, Anadolu Efes'i toplamda 48 sayı üreten Melih, Wanamaker ve Melli önderliğinde yenip 13. galibiyetini aldı. Efes'te Douglas'ın 29, McCollum'un 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



Avrupa'daki 60. Türk derbisinden, Anadolu Efes'i 89-84 yenen Fenerbahçe Doğuş galip çıktı. THY EuroLeague'in 19. hafta maçına uzun beşle çıkan Fenerbahçe, ilk 2.5 dakika sayı atamadı ve Anadolu Efes 10-0'lık seri yakaladı. Çeyrek 24-24 eşitlikle sona erdi. Sarı lacivertliler, ikinci 10 dakikada Melih ve Melli ile uçuşa geçti: 46-35.



Anadolu Efes, 11 sayı bulabildiği ikinci periyodun ardından Douglas ve McCollum ile oyuna tutundu. Buna rağmen çeyrek özelinde 22-22 geçilen üçüncü periyot sonucunda da Fenerbahçe 68-57 öndeydi. Son 10 dakikada bir ara üst üste 3 hücumda arka arkaya üçlük atan Douglas'la momentum yakalayan Efes, toplamda 48 sayı bulan Melih, Wanamaker ve Melli üçlüsünü savunmakta güçlük çekince salondan 89-84 mağlup ayrıldı.





SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: J. C. Garcia Gonzalez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Anne Panther (Almanya)

İLK ÇEYREK: 24-24

DEVRE: 35-46

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 57-68

5 FAULLE ÇIKAN: Dragic (Anadolu Efes)

ANADOLU EFES: McCollum 18, Brown 2, Birkan, Motum 6, Stimac 6, Douglas 29, Dragic 9, Dunston 8, Simon 6

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 3, Melli 14, Melih 16, Wanamaker 18, Sloukas 4, Guduric 12, Vesely 12, Sinan 3, Ali Muhammed 3, Ahmet 4, Datome





TRİBÜNLERDE BÜYÜK GERGİNLİK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş maçında iki takım taraftarları tribünlerde iç içe oturuyordu.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine dek Spor Büro polisleri, sık sık tribünlerde gerginlik yaratan taraftarları salon dışına çıkardı. Ancak üçüncü çeyreğin sonlarında gerginlik zirve yaptı.



Bench'in hemen arkasındaki tribünlerde oturan Fenerbahçeli taraftarlar ile yanlarındaki Anadolu Efes taraftarları arasında tansiyon yükseldi.



Kavgaya büyümeden müdahale eden Spor Büro polisleri, daha sonra Fenerbahçelilerin yoğunlukla oturduğu bölge ile Anadolu Efesliler arasına güvenlik görevlileri ile şerit çekti.



Pota arkasından sinkaflı tezahüratlar yapan Fenerbahçe taraftarlarına, diğer tribünlerdeki Anadolu Efes taraftarları alkışla karşılık verdi.



