Başkan Gözgeç, Avrupa boksunun en önemli organizasyonlarından birine ülkemizin ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, bu tür büyük uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin her zaman en güçlü adayların başında geldiğine dikkati çekti.

"33 ÜLKEDEN 200 SPORCU RİNGE ÇIKACAK"

Antalya’da 33 ülkeden 200’e yakın sporcunun Avrupa Şampiyonu olabilmek için ter dökeceğini belirten Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Bu organizasyon Avrupa genç erkekler boksunda 2017 yılının en büyüklerini belirlemekle kalmayacak ülkelerin 2020 Tokyo hazırlıkları için de en önemli donelerden biri olacak. Çünkü burada ringe çıkacak sporcuların büyük çoğunluğu ülkelerini 2020 Olimpiyatları’nda temsil etmesi muhtemel isimler. Biz de burada alacağımız sonuçlara göre olimpiyat hazırlıklarımıza yeni bir ivme kazandıracağız."

"SEYİRCİ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Şampiyonanın 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 olmak üzere 10 sıklette düzenleneceğini ve Türkiye’nin de bu 10 sıklette temsil edileceğini vurgulayan Başkan Gözgeç, "Biz organizasyona ilişkin hazırlıklarımızın büyük çoğunluğunu tamamladık. Kusursuz bir organizasyon olması için tüm ekibimizle yoğun mesai harcadık. Artık iş boksörlerimizde. Sıra onlarda. İnşallah hepsi terinin son damlasına kadar mücadele edecek ve şampiyonluklarla bizleri onurlandıracak. Burada en önemli görevlerden biri de Antalyalı hemşehrilerimize düşüyor. Onların desteği bizler için çok önemli. 10 bin kişilik Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyona tüm Antalyalıları davet ediyoruz. Maçlar ücretsiz olacak." ifadesini kullandı.