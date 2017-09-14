Avrupa Beşiktaş'ı konuşuyor!

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Record, Beşiktaş'ın Porto deplasmanında aldığı galibiyetin ardından "Kartal'ın gücü Ejderha'yı yendi. Ejderha yetersiz kaldı ve teslim oldu" manşetini attı. Porto'nun, Beşiktaş karşısında özellikle hücumda çok kötü ve yetersiz bir performans gösterdiğini yazan gazete, Porto'nun ilk yenilgisini ağır bir sonuçla aldığını belirtti.

Bir diğer Portekiz spor gazetesi Abola'da Beşiktaş'ın 3-1'lik Porto galibiyetini manşetine taşıdı. Abola "Porto için acı son" manşetini attığı haberinde Portolu teknik adam Sérgio Conceiçao'nun "Mağlubiyetin sorumlusu benim" açıklamasını okuyucularına iletti.

Ojogo gazetesi ise "Porto, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı" manşetini attı. Beşiktaş'ın, Porto'yu yenen ilk Türk takımı olduğunu yazan gazete Porto'nun Beşiktaş hücumlarına karşı çok isteksiz kaldığını yazdı.

UEFA'da Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından "Beşiktaş Porto'nun yenilmezlik serisine son verdi" manşetini attı. Porto'nun daha önce oynadığı 8 maçta Türk takımlarına kaybetmediği ancak Beşiktaş'ın bu durumu sonlandırdığını belirtti.

Fransızların ünlü gazetesi Lequipe'de manşetine taşıdığı haberde "Beşiktaş Porto'yu domine etti" diye yazdı.

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