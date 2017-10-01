Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası başlıyor! Türkiye...

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın katılacağı şampiyona Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyonun açılış seremonisi saat 16.00'da yapılacak. Şampiyonanın ilk maçı ise 17.00'de Türkiye ile Almanya arasında oynanacak.
Türkiye, A Grubu'nda İspanya, Almanya ve Gürcistan ile karşılaşacak. Şampiyonada 12 takım, dörderli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü iki ekip de üst tura yükselecek.
Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, İrlanda ve Büyük Britanya'nın da bulunduğu 12 ülke tarafından 2015'te kurulan EAFF, ilk Avrupa Şampiyonası'nı İstanbul'da düzenliyor. Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) daha önce iki yılda bir düzenlediği Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Brezilya, Özbekistan ve Rusya şampiyon olmuştu.
Ampute Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2015 Avrupa Kupası finalde ev sahibi Polonya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.
Gruplar
Turnuvada gruplarda yer alan takımlar şu şekilde:
A Grubu: Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan
B Grubu: Polonya, İtalya, Fransa, Belçika
C Grubu: Rusya, İngiltere, İrlanda, Yunanistan
Maç programı
2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası müsabaka programı şöyle:
Yarın:
17.00 Türkiye-Almanya
3 Ekim Salı:
11.00 İspanya-Gürcistan
12.30 Polonya-Fransa
14.00 İtalya-Belçika
15.30 İngiltere-Yunanistan
17.00 Rusya-İrlanda
4 Ekim Çarşamba:
10.30 İspanya-Almanya
12.00 Rusya-Yunanistan
13.30 İtalya-Fransa
15.00 Polonya-Belçika
16.30 İngiltere-İrlanda
18.00 Türkiye-Gürcistan
5 Ekim Perşembe:
10.30 Fransa-Belçika
12.00 İrlanda-Yunanistan
13.30 Almanya-Gürcistan
15.00 Polonya-İtalya
16.30 Rusya-İngiltere
18.00 Türkiye-İspanya