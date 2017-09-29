Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası başlıyor!

İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Arif Ümit Uztürk'ün yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan ve milli takımın kaptanı Rahmi Özcan katıldı.

Organizasyonun 2 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacak açılış töreniyle başlayacağını belirten Uztürk, "Aynı gün saat 17.00'de oynanacak Türkiye-Almanya maçıyla şampiyonayı başlatacağız. Bu organizasyonun yapılmasında bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Şampiyonanın ampute futbol camiasına, federasyona ve ülkemize güzel sonuçlar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Ampute Milli Takımı'nın 4 kez dünya üçüncülüğü elde ettiğini hatırlatan Uztürk, "Antalya'da 2008'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci olmuştuk. Bu şampiyona bizim için çok önemli. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliği yapacağı şampiyonada taraftar desteğine çok ihtiyacımız olacak. Halkımızın bize destek vermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZCAN: "KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Rahmi Özcan, turnuvada taraftarların da desteğiyle şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Özcan, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu organizasyonun yapılmasında bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türk seyircisine ihtiyacımız var. Taraftarların desteğiyle kupayı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

ŞAMPİYONA FORMATI

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 12 takım dörderli 3 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü olan iki ekip de üst tura yükselecek. Organizasyonda grup maçları 2-5 Ekim, final aşaması ise 7-9 Ekim tarihlerinde oynanacak.

A Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Gürcistan yer alırken, B Grubu'nda Polonya, İtalya, Belçika, Fransa ve C Grubu'nda ise Rusya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti ile Yunanistan bulunuyor.