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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Avni Yıldırım, Dirrell'den rövanş istedi!

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Avni Yıldırım, Dirrell'den rövanş istedi!

WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçında ABD'li boksör Anthony Dirrell ile karşılaşan ve haksızlığa uğradığını söyleyen Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi'ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi.

Avni Yıldırım ile Anthony Dirrell arasında yapılan WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk Unvan maçının yankıları devam ediyor.

Dirrell’in kaşının açılması sonucu 10. raund sonrası puanlama sistemiyle mücadeleyi 96-94 ABD’li boksörün kazanmıştı.

Büyük bir haksızlığa uğradığını ve kurallar gereği raunt ortasında kaş açılmasından dolayı karşılaşmanın bitirilemeyeceğini belirten Avni Yıldırım ve organizatörü Ahmet Öner, Meksisa’da bulunan WBC'nin merkezinin resmi başvuru yaparak rövanş isteği yazılı olarak iletti. Acilen toplantı kararı alan Dünya Boks Konseyi, yapılan başvuru sonrası bir toplantı yaptı. Dün yapılan toplantının ardından WBC kurulları ve yönetmelikleri Yıldırım'ın itirazı inceleyeceklerini ve sürecin resmi protokol çerçevesinde devam edeceğini açıkladı.

Yıldırım: "Sonucu değiştirmek istemiyorum, rövanş istiyorum"

WBC Federasyonu'ndan acil rövanş isteğinde bulunan Yıldırım, başvurusunda, "Eğitim kampıma aylar öncesinden beri başladım ve yeşil altın kemeri ABD'de kazanmak için çok fedakarlık yaptım. En iyi yaşam mücadelemle savaştım, her zaman ileri gidiyorum, kalbimle, onurumla ve gururumla savaşıyorum. WBC'ye ve hakemlere saygı duyuyorum ancak maçım kaza sonucu kafa vuruşlarının gerçekleştiği rauntta değil kazanmaya başladıktan sonra mücadele bitirildi, bu sebeple çok üzgünüm. Ben çok güçlü geliyordum ve resmi puanlamada 8 ve 9. rauntları kazandım ve sonra birden 10. raundun ortasında maç durduruldu. 10 rauntta dövüş henüz bitmemişti, 10. raunt bitmeden ve 2 hakemin o raunt için Dirrell'e verdikleri puanlar sebebiyle kaybettim. Her şeye rağmen sonucu kabul ediyorum. Maçın sonucunu değiştirmek istemiyorum ama WBC'nin doğrudan rövanşı desteklemesini rica ediyorum. Dirrell'e saygı duyuyorum ancak bu kadar tartışmaların içinde bir kararla kazanan Dirrell'in de tekrar savaşmak için rövanşı kabul edeceğini umuyorum” ifadelerine yer verdi.

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