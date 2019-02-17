Avni Yıldırım boks maçı ne zaman?
Türk boks tarihinin en büyük maçlarından biri olan WBC Süper Orta Siklet Dünya Şampiyonluk maçı için geri sayım başladı. Türkiye’nin de nefeslerini tutarak beklediği maçta Avni Yıldırım ile Anthony Dirrell karşı karşıya gelecek. Peki, Muhammed Ali’nin, Mike Tyson’ın taktığı altın kemeri kazanmak için mücadele edecek olan Avni Yıldırım - Anthony Dirrell maçı ne zaman, hangi kanalda?
WBC (World Boxing Council) tarihinde ilk kez bir Türk, Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak ve altın kemer için mücadele edecek. Bir süredir hazırlığını sürdüren Avni Yıldırım, Amerika’da Minneapolis’te Anthony Dirrell ile karşı karşıya gelecek.
İlk olarak 23 Şubat diye duyurulan ancak 16 Mart diye anons edilen Avni Yıldırım ve Anthony Dirrel maçı ilk belirtildiği tarihte 23 Şubat'ta yapılacak. Maçı Amerika’da FOX Sport 1 kanalı canlı yayınlayacak. Avni Yıldırım ile Anthony Dirrell maçının Türkiye yayıncısı ise henüz açıklanmadı.
AVNİ YILDIRIM KİMDİR?
Aslen Sivaslı olan Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya geldi. Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’ye geçti. Fenerbahçe’den sonra yolum daha da açıldı. A Milli Takım’a girdi. Avni Yıldırım, Cengiz Semercioğlu’nun röportajında boksa başlama hikayesinden de bahsetmişti. Yıldırım, “boksa nasıl başladın?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
Mahallemizin bakkalı sayesinde... Okuldan sonra her gün oraya giderdik. Sinan Abi de bizi çok severdi. Bir gün baktım, elinde çanta bir yere gidiyor. “Nereye gidiyorsun” diye sordum, “boksa” dedi. Beni de götürmesini istedim. Beşiktaş Kulübü’nün boks okulu o zaman Akaretler’deydi. Bizim eve çok yakındı. Boksu da çok sevdim. İlkokulda birinciydim. Ama boksa başlayınca notları ikinci plana attım. Kendimi boksa verdim.
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