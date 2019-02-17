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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.02.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avni Yıldırım boks maçı ne zaman?

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Avni Yıldırım boks maçı ne zaman?

Türk boks tarihinin en büyük maçlarından biri olan WBC Süper Orta Siklet Dünya Şampiyonluk maçı için geri sayım başladı. Türkiye’nin de nefeslerini tutarak beklediği maçta Avni Yıldırım ile Anthony Dirrell karşı karşıya gelecek. Peki, Muhammed Ali’nin, Mike Tyson’ın taktığı altın kemeri kazanmak için mücadele edecek olan Avni Yıldırım - Anthony Dirrell maçı ne zaman, hangi kanalda?

WBC (World Boxing Council) tarihinde ilk kez bir Türk, Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak ve altın kemer için mücadele edecek. Bir süredir hazırlığını sürdüren Avni Yıldırım, Amerika’da Minneapolis’te Anthony Dirrell ile karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 23 Şubat diye duyurulan ancak 16 Mart diye anons edilen Avni Yıldırım ve Anthony Dirrel maçı ilk belirtildiği tarihte 23 Şubat'ta yapılacak. Maçı Amerika’da FOX Sport 1 kanalı canlı yayınlayacak. Avni Yıldırım ile Anthony Dirrell maçının Türkiye yayıncısı ise henüz açıklanmadı.

AVNİ YILDIRIM KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya geldi. Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’ye geçti. Fenerbahçe’den sonra yolum daha da açıldı. A Milli Takım’a girdi. Avni Yıldırım, Cengiz Semercioğlu’nun röportajında boksa başlama hikayesinden de bahsetmişti. Yıldırım, “boksa nasıl başladın?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

Mahallemizin bakkalı sayesinde... Okuldan sonra her gün oraya giderdik. Sinan Abi de bizi çok severdi. Bir gün baktım, elinde çanta bir yere gidiyor. “Nereye gidiyorsun” diye sordum, “boksa” dedi. Beni de götürmesini istedim. Beşiktaş Kulübü’nün boks okulu o zaman Akaretler’deydi. Bizim eve çok yakındı. Boksu da çok sevdim. İlkokulda birinciydim. Ama boksa başlayınca notları ikinci plana attım. Kendimi boksa verdim.

 

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