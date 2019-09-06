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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
06.09.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Averajla Fransa lider ama Türkiye'ye sürpriz iddaa oranı! Euro 2020 Elemeleri...

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Averajla Fransa lider ama Türkiye'ye sürpriz iddaa oranı! Euro 2020 Elemeleri...

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda ilk 4 maç geride kaldı ve Fransa averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Türkiye'nin grubu zirvede bitirmesine sürpriz bir iddaa oranı belirlendi, işte detaylar...

Euro 2020 yolunda ilk 3 grup maçını gol yemeden kazanan A Milli Takımımız, İzlanda deplasmanında ise 2-1 kaybetmişti. Konya'da Fransa'yı 2-0 geçmiş ve grubun liderliği için iddialı olduğumuzu kanıtlamıştık.

"H GRUBU'NU TÜRKİYE KAZANIR" İDDAA ORANI...

İlk 4 maç geride kaldı ve Fransa ile Türkiye, hatta İzlanda da 9 puana sahip. Üç takımı birbirinden sadece averaj farkı ayırıyor ve iddaa'da "Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nu Hangi Takım Kazanır?" tercihi için favori, açık bir şekilde Fransa ilan edilmiş durumda!

+9 averajla an itibariyle zirvede yer alan Fransa için 1,12 iddaa oranı belirlendiğini görüyoruz. Bize kaybettikten sonra Andorra deplasmanında rahat kazanan Les Bleus, Paris'te arka arkaya Arnavutluk ve Andorra'yı konuk edecek.

Averajla Fransa lider ama Türkiyeye sürpriz iddaa oranı Euro 2020 Elemeleri...

İzlanda ise önce evinde Moldova ile oynayacak, ardından Arnavutluk ile Elbasan'da kozlarını paylaşacak.

İzlanda ilk 4 maçta 5 gol atıp 5 gol yediği için şu an herhangi bir averaja sahip değil ve iddaa'da grubu lider bitirmelerine 10,00 oran açıklanmış durumda...

A Milli Takımımız +7 averajla grubun ikinci sırasında yer alıyor ve Andorra ile İstanbul'da oynadıktan sonra Kişinev'de Moldova'ya konuk olacağız.

Andorra maçında iddaa'da açılan galibiyet seçeneklerimiz handikaplı bir şekilde bültene yansırken, Moldova karşısında ise galibiyetimize verilen iddaa oranının 1,40 olduğunu görüyoruz.

Averajla Fransa lider ama Türkiyeye sürpriz iddaa oranı Euro 2020 Elemeleri...

Grubu lider bitirmemiz için ise sürpriz bir oran açıklanmış - 6,00!

Önümüzdeki iki maçı kazanırsak ekim ayındaki Arnavutluk ve Fransa maçlarına hem moralli gideriz hem de 6,00 oranı kolay kolay göremeyiz...

A Milli Takımımız'ın grup liderliği için açılan bu uzun vadeli seçeneği MBS2 olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.

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Fransa'nın yıldızlarından Giroud'dan harika bir gol! İzleyelim...

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