Avengers: Infinity War sürprizi
Marvel Stüdyoları’nın gösterime girecek 'Avengers: Infinity War’ filminden esinlenen yeni özellikler kostümler ve aşamalar MARVEL Future Fight oyununa bugün ekleniyor.
Marvel Stüdyoları’nın Avengers: Infinity War filminin gösterime girmesiyle birlikte, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, bugün MARVEL Future Fight oyunu için Sonsuzluk Savaşı filmi temalı güncellemesini yayınladı.
Güncelleme, Kaptan Amerika, Demir Adam, Örümcek Adam, Kara Dul, Groot, Thor, Kış Askeri, Corvus Glaive, Proxima Midnight ve Thanos'un kendisi de dahil olmak üzere Süper Kahramanlar Süper Kötüler için yeni filmden esinlenen kostümler ekledi. Aynı zamanda Sanctum Sanctorum, Wakanda ve Titan gibi filmden karakterlerin ve yeniden yaratılan yerlerin yer aldığı üç yeni aşamayı tanıtan yeni bir film temalı Efsanevi Savaş da oyunda açıldı.
En son oyun güncellemesi ayrıca oyuncuların karakterlerini geliştirmeleri ve seviyelerini yükseltmeleri için yeni yollar ekliyor. Bazı karakterler, oyuncuların Baş Düşman içeriğini temizleyerek Potansiyeli arayabileceği ve açabileceği Potansiyel işlevine sahip. Bu Potansiyelin Geliştirilmesi, oyuncuların ekipman geliştirme seviyesiyle birlikte karakterin maksimum seviyesini artırmasına izin veriyor. Karakter maksimum seviyeye ve maksimum ekipman seviyesine ulaştığında, ek değerler ve yeni yeteneklerin kazanılabildiği Kategori-3'e ilerletebilir.
Yeni Akın Seviyesi eklendi
Dahası, Baş Düşman içeriğine, Baş Düşman aşamalarını temizleyerek Baş Düşman içeriğinde kullanabilecekleri ilave bir iyileştirme etkisi almak için Akın Seviyesini artırabilecekleri yeni bir “Akın Seviyesi” sistemi eklenmiştir. Üstün Baş Düşman Modu içeriği de bir baş düşman olarak eklenen Proxima Midnight (Marvel Stüdyolarından Avengers: Sonsuzluk Savaşı) ile yeni bir bölüm eklenerek yenilendi.
Menü konsolidasyonu, tasarım iyileştirmeleri ve hızlı menü ekleme gibi diğer iyileştirmeler de kolaylık sağlamak için yapıldı.
“Marvel Stüdyoları’ndan Avengers: Infinity War filminin gösterime girmesi ve filmden esinlenen özel oyuniçi içeriğin oyuna eklenmesinden inanılmaz heyecan duyuyoruz,”, diyen Netmarble Global CEO'su Seungwon Lee, “MARVEL Future Fight oyuncularının bu güncellemede hazırladığımız içeriğin tadını çıkarmaya devam etmesini umuyoruz”, diye ekledi.
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