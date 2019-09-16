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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avcı'nın son umudu Burak

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Abdullah Avcı ile geçilen pasa dayalı hücum anlayışı henüz oturmadı. Takım tüm maçlarda topa daha çok sahip olsa da pozisyon kısırlığı yaşıyor. Şimdi gözler Burak’ta. O da takımın çehresini değiştiremezse Avcı’yı çok zor günler bekliyor.

Yıllardır kanat oyunu üzerine kurulu bir sistemle oynayan Beşiktaş, Abdullah Avcı ile girdiği değişimin sancılarını yaşıyor. Şenol Güneş ile elde edilen iki şampiyonlukta dikine oyun, üç pasta gole gitme ve rakipleri hücumda yakalayıp etkili kontralarla sonuca giden Beşiktaş, kadro kalitesindeki düşüş, takım, yönetim ve teknik heyet arasında yaşanan sıkıntılarla düşüşe geçmeye başladı.

Genç Güven, Burak’ın yerini dolduramadı

Beşiktaş, kalitedeki düşüşe karşın Burak Yılmaz’ın katılımıyla geçen sezonun 2. devresinde yarışa ortak olmuştu. Avcı ile geçilen pasa dayalı hücum anlayışı henüz oturabilmiş değil. Siyah beyazlılar tüm maçlarda topa daha çok sahip olsa da pozisyon kısırlığını aşabilmiş değil. Genç Güven, Burak’ın yokluğunda takımı taşıyamadı. Diğer yandan Avcı kanat ortalarını azaltacağını söylese de son iki maçta Beşiktaş, eskisi gibi oynadı.

Diaby hakkında hüküm vermek için erken

Çaykur Rizespor maçında 37, Gazişehir karşılaşmasında ise 33 orta yapıldı. 4 haftalık periyotta, savunma önünde sürekli farklı isimler kullanan Avcı, henüz ideal ikiliyi bulamadı. Quaresma elden çıkartılırken Lens de gözden düştü. Buna mukabil yenilerden Boyd, beklentilerin altında kaldı. N’Koudou 11’de çıktığı maçta etkisiz kalırken, ilk karşılaşmasına çıkan Diaby hakkında da hüküm vermek için erken. Şimdi gözler Burak’ta. O da takımın çehresini değiştiremezse Avcı’yı çok zor günler bekliyor.

Avcının son umudu Burak

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