Avcı'nın ekibi netleşmeye başladı! İki isimle anlaşıldı...
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, ekibini de yavaş yavaş toplamaya başladı.
Spor Arena | İsmail ER
Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörlük görevine Şenol Fidan'ı getirdiği öğrenildi.
Uzun yıllar Mehmet Özdilek ile çalışan ve bir dönem de siyah-beyazlıların formasını giyen Fidan'ın, Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Gençlerbirliği'nde beraber çalışmıştı.
SCOUT EKİBİ KESKİN'E EMANET!
Oyuncu araştırma ekibini de titizlikle oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, bu görev için de Gökhan Keskin ile söz kesti. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Başakşehir'de geçirdiği yılların ardından Beşiktaş'a transfer olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı yakından tanıyalım...
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