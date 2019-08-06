Avcı'nın cankurtaranı Ruiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAvcı'nın cankurtaranı Ruiz
GeriFutbol Avcı'nın cankurtaranı Ruiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avcı'nın cankurtaranı Ruiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcı'nın cankurtaranı Ruiz

Beşiktaş yönetimi, bu yaz üçüncü transferini İspanya'dan yaptı.

La Liga’nın en istikrarlı savunmacıları arasında yer alan 30 yaşında ve 1.85 metre boyundaki İspanyol, profesyonel kariyerinde her sezon ortalama 33 maçta forma giydi. Victor Ruiz bugün 17.40’ta İstanbul’a gelerek 3 yıllık imza atacak.

Beşiktaş Tyler Boyd ve Douglas’ın ardından üçüncü transferini de yaptı. Siyah beyazlılar, Villarreal’de forma giyen defans oyuncusu Victor Ruiz’i kadrosuna kattı. Asbaşkan Umut Güner oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Bugün 17.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek olan İspanyol stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşında ve 1.84 metre boyundaki Victor Ruiz, beş sezondur La Liga’da Villarreal forması giyiyordu.

Piyasa değeri 7 milyon Euro

Siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, defansta Domagoj Vida’nın yanında oynayacak sol ayaklı bir stopere ihtiyaçları olduğunu yönetime bildirmiş, tecrübeli çalıştırıcının bu isteği 4 Ağustos Pazar günkü Hürriyet’te “Acilen bir stoper istiyorum” başlığı ile yer almıştı. Avcı’nın bu talebini değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Victor Ruiz’de karar kıldı. Villarreal’in 2015’te Valencia’dan 2.7 milyon Euro’ya satın aldığı tecrübeli oyuncunun bugünkü piyasa değeri ‘transfermarkt’a göre 7 milyon Euro civarında. Victor Ruiz’in değerinin bu kadar yükselmesinin en önemli sebebi istikrarlı bir futbolcu olması.

Avcının cankurtaranı Ruiz

Sadece bir kez ciddi sakatlık yaşadı

Victor Ruiz, 10 sezonluk profesyonel kariyerinde toplam 326 resmi maç oynadı. Sezon başı ortalama 32 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, sadece 2013-14 sezonunda Valencia’da oynarken sakatlığı nedeniyle 19 maçta sahaya çıkabildi. Geri kalan bütün sezonlarda 22 maçın altına düşmeyen Victor Ruiz’in diğer özellikleri; ikili mücadelelerdeki başarısı ve zamanlamadaki başarısı. İspanyol oyuncu bu bakımdan ‘ideal bir kesici’ olarak nitelendiriliyor. Victor Ruiz hücuma fazla çıkmamasıyla da biliniyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Cenk Tosun'dan Galatasaray kararı! Transfer...
Ersun Yanal savunmaya çare arıyor
Trabzonspor, 2 günde kasaya 164 milyon TL koydu
Riza Durmisi transferi zora girdi