Avcı'nın cankurtaranı Ruiz
Beşiktaş yönetimi, bu yaz üçüncü transferini İspanya'dan yaptı.
La Liga’nın en istikrarlı savunmacıları arasında yer alan 30 yaşında ve 1.85 metre boyundaki İspanyol, profesyonel kariyerinde her sezon ortalama 33 maçta forma giydi. Victor Ruiz bugün 17.40’ta İstanbul’a gelerek 3 yıllık imza atacak.
Beşiktaş Tyler Boyd ve Douglas’ın ardından üçüncü transferini de yaptı. Siyah beyazlılar, Villarreal’de forma giyen defans oyuncusu Victor Ruiz’i kadrosuna kattı. Asbaşkan Umut Güner oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Bugün 17.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek olan İspanyol stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşında ve 1.84 metre boyundaki Victor Ruiz, beş sezondur La Liga’da Villarreal forması giyiyordu.
Piyasa değeri 7 milyon Euro
Siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, defansta Domagoj Vida’nın yanında oynayacak sol ayaklı bir stopere ihtiyaçları olduğunu yönetime bildirmiş, tecrübeli çalıştırıcının bu isteği 4 Ağustos Pazar günkü Hürriyet’te “Acilen bir stoper istiyorum” başlığı ile yer almıştı. Avcı’nın bu talebini değerlendiren Beşiktaş yönetimi, Victor Ruiz’de karar kıldı. Villarreal’in 2015’te Valencia’dan 2.7 milyon Euro’ya satın aldığı tecrübeli oyuncunun bugünkü piyasa değeri ‘transfermarkt’a göre 7 milyon Euro civarında. Victor Ruiz’in değerinin bu kadar yükselmesinin en önemli sebebi istikrarlı bir futbolcu olması.
Sadece bir kez ciddi sakatlık yaşadı
Victor Ruiz, 10 sezonluk profesyonel kariyerinde toplam 326 resmi maç oynadı. Sezon başı ortalama 32 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, sadece 2013-14 sezonunda Valencia’da oynarken sakatlığı nedeniyle 19 maçta sahaya çıkabildi. Geri kalan bütün sezonlarda 22 maçın altına düşmeyen Victor Ruiz’in diğer özellikleri; ikili mücadelelerdeki başarısı ve zamanlamadaki başarısı. İspanyol oyuncu bu bakımdan ‘ideal bir kesici’ olarak nitelendiriliyor. Victor Ruiz hücuma fazla çıkmamasıyla da biliniyor.
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