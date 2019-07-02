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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avcı’dan yönetime: Kampı bekleyin

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Avcı’dan yönetime: Kampı bekleyin

Başkan Orman ve yöneticilerle görüşen Abdullah Avcı, halen mevcut kadrodaki futbolcuların analizlerini incelediğini belirterek, transferle ilgili kararını, birinci kamp dönemi sonrası vereceğini belirtti.

BEŞiKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle takımdan gönderilecek ve alınacak oyuncular konusundaki kararını sezon başı hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampı öncesi açıklayacağını belirtti Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve yöneticiler ile toplantı yapan Abdullah Avcı, “Kimse sıkıntıya girmesin. Mevcut kadroda bulunan oyuncular konusunda kesin kararımı herkesi gördükten sonra vereceğim” dedi.

Kamp raporuna göre hareket edilecek

ŞU AN tüm oyuncuların geçen yıl sergiledikleri pefromans ve analizlerini incelediğini belirten Avcı, “Beşiktaş’ta forma giyen tüm oyuncuların bir değeri var. Bu değerleri üst düzeye çıkarmak da bizlerin görevi” diye konuştu. Abdullah Avcı’nın sezon başı kampında vereceği rapor doğrultusunda Beşiktaş yönetiminin transfer çalışmalarını hızlandıracağı ve özellikle sağ ve sol kanatlar ile stoper konusu üzerinde durulacağı belirtiliyor.

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Avcı’dan yönetime: Kampı bekleyin

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