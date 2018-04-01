Avcı: 'Zirve yarışı devam edecek'

Başaşkehir'in tecrübeli hocası yaptığı açıklamadaı, "Oyunun genelinde inişler ve çıkışlar oldu. Yediğimiz gol bize yakışmadı. Ondan sonra da oyunda kaygılar başladı. Devre arasında teknik değişiklik yaptık. Mahmut'u biraz arkaya atıp, Emre'yi öne atarak; daha fazla topa sahip olmak istedik. Bugün iki tane uzun zamandır oynamayan ve her zaman hazır olan oyuncular. Arda'nın en fazla mesafe kat eden isim olması, bize avantaj sağladı. Bardağın dolu tarafı da kazanarak dönmek. Kazandık ve yedi hafta kaldı. Arda'nın, beklerin katkısı son derece önemliydi. Kendi maçımıza bakıyoruz. Galatasaray maçı başlamadan 2 puan öndeyiz ve güzel bir duygu. Zirve yarışı devam edecek. Dört takımın da zirve yarışında olacağını düşünüyorum. Her maça final maçı olarak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı

DALGALANMALAR YAŞADIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Son haftalara giriyoruz. Oyunun içinde dalgalanmalar yaşadık. Sonuçta 3 puanı cebimize almak önemliydi. Yarış devam ediyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarından M. Başakşehir, deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle T.M. Ahkisarspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Öncelikle atmosfer çok güzel, stat çok güzel. Stadı bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. İyi bir takım. Zeminin düzgün olması özellikle teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip olmamız, topa daha fazla sahip olmamızı gerektiriyordu. Oyun başlangıç anlamında bizim adımıza iyiydi ama duran toptan gol yedik. 4 senedir alan savunması yapıyoruz ama çok basit. Blokların arasında boşluk vardı. Ordan golü yedik ve ondan sonra oyunumuzda dalgalanmalar oldu. 40. dakikada rakibe geçişten iki tane pozisyon verdik. Rakip onları atsa koparma şansı olabilirdi. İkinci yarıda Costa’nın kötü oynaması değil, teknik bir değişiklik yaptık. Oyundan çıkartıp topa sahip olup Emre ile beraber bu üçlü organizasyonu yapmak istedik. Çalıştığımız pozisyonlardı. Rakibe özellikle kenarlardan yapacağımız ortalarla sonuç bekliyorduk. Bununla beraber hemen ikinci yarının başında gol olması oyuna tekrar dönmemizi sağladı. Özgüvenimizi yakaladık. Gole kadar bir ara yüzde 70 küsurla topla oynadık. Oyunun tamamında yüzde 69 gibi bir oranla top bizdeydi. Daha fazla üretebilirdik. Oyunda artılarımız eksilerimiz var. İlk defa beklerimiz oynamasına rağmen iki asist yaptılar. Bu önemli. Arda sakatlıktan çıktı hem oyundaki aklı hem de bugün çok mesafe kat eden oyuncularımızdan bir tanesiydi. Son haftalara giriyoruz, kazanmak önemliydi. Oyunun içinde dalgalanmalar yaşadık. Sonuçta 3 puanı cebimize almak önemliydi. Onun için yarış devam ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Akhisar’a da başarılar diliyorum” dedi.

Buldukları ikinci golün dışarıdan çevrilip çevrilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, “Daha görmedim ama bakacağım. Eğer dışarıdaysa ona göre cevabını da veririm. Seyreden arkadaşlarımız çok zor bir karar dediler, bir bakıp değerlendirmek lazım. Maçın genelini sadece bir pozisyona bakarak değerlendirmemek lazım. Bize de rakibe de oluyor. Oyuncuların hepsi iyi niyetliydi. Daha fazla ihtiyacı olan bizdik” diye konuştu. (Ajansspor)